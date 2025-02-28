"Ґодзілла" йде: знаменитий спорткар Nissan знімають із виробництва (фото)

Спорткар Nissan GT-R випускають із 2007 року, тому прийшов час відправити модель на заслужений відпочинок. Наступник купе в найближчі роки не з'явиться.

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Культове купе Nissan GT-R знімають із виробництва. Сьогодні, 28 лютого, на спортивну модель припинили приймати закази, а отже невдовзі зберуть останні авто. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Спорткар є наступником Nissan Skyline GT-R Фото: Nissan

Припинення випуску Nissan GT-R було анонсовано японським автовиробником ще торік. До того ж, презентували фінальні спецверсії Nissan GT-R Skyline Edition та Takumi Edition.

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Спорткар Nissan GT-R є справжнім довгожителем, адже його випускають із 2007 року. Хоча модель постійно вдосконалювали, та вік все ж бере своє.

Про наступника купе Nissan GT-R наразі відомо мало. Новий спорткар Nissan точно не з’явиться до 2028 року. Очікується, що він буде електромобілем – на це натякає 1340-сильний концепт Nissan Hyper Force.

Концепт Nissan Hyper Force показав, яким може стати новий GT-R Фото: Nissan

Нагадаємо, що спорткар Nissan GT-R є наступником знаменитого сімейства моделей Skyline GT-R і позиціонувався, як доступніша альтернатива суперкарам. Від них модель успадкувала прізвисько "Ґодзілла". Повнопривідне купе оснащене 3,8-літровим V6 твін-турбо, який розвивав від 480 до 710 к. с., залежно від модифікації.

До речі, нещодавно припинили випуск знаменитої вантажівки Tatra, яку збирали з 1983 року.

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