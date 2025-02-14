Кросовер Leaf та новий X-Trail: Nissan анонсував майбутні моделі (фото)

Nissan презентує низку нових моделей у 2025 та 2026 роках. Більшість із них будуть гібридами або електромобілями.

Related video

Nissan готує масштабне оновлення своєї лінійки. У 2025-2026 роках дебютують шість нових моделей. Про це стало відомо на зборах, де презентували фінансову звітність компанії, повідомляє сайт Carscoops.

Nissan анонсував шість нових моделей Фото: Nissan

Головною новинкою, безумовно, стане електромобіль Nissan Leaf третього покоління, якого представлять цьогоріч. Уже відомо, що він зазнає кардинальних змін і перетвориться на обтічний купе-кросовер, а його запас ходу суттєво зросте.

Nissan Leaf перетворять на електрокросовер Фото: Nissan

Крім того, у 2025 році дебютує компактний електромобіль Nissan Micra, збудований на базі хетчбека Renault 5. Його запас ходу сягне приблизно 400 км.

Важливо

Культова капсула часу: знайдено рідкісний 23-річний Nissan з пробігом 360 км (відео)

Також цього року очікується оновлення Nissan Dayz і Elgrand для японського ринку. А ще на ринок вийде великий електричний седан Nissan N7 із обтічним дизайном. Його уже презентували.

Nissan Micra стане електрокаром Фото: Nissan

У 2026 році дебютує новий Nissan X-Trail/Rogue п’ятого покоління. У нього буде одразу дві гібридні модифікації: до варіанта e-Power вперше приєднається плагін-гібрид із силовою установкою від Mitsubishi Outlander PHEV (це можливо, адже дві моделі збудовані на одній платформі).

До речі, нещодавно стало відомо, що в 2027 році Nissan випустить бюджетний електрокар за 20 000 євро.

Також Фокус писав про оригінальний фургон-кросовер Nissan за $13 000.