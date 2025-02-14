Кросовер Leaf та новий X-Trail: Nissan анонсував майбутні моделі (фото)
Nissan презентує низку нових моделей у 2025 та 2026 роках. Більшість із них будуть гібридами або електромобілями.
Nissan готує масштабне оновлення своєї лінійки. У 2025-2026 роках дебютують шість нових моделей. Про це стало відомо на зборах, де презентували фінансову звітність компанії, повідомляє сайт Carscoops.
Головною новинкою, безумовно, стане електромобіль Nissan Leaf третього покоління, якого представлять цьогоріч. Уже відомо, що він зазнає кардинальних змін і перетвориться на обтічний купе-кросовер, а його запас ходу суттєво зросте.
Крім того, у 2025 році дебютує компактний електромобіль Nissan Micra, збудований на базі хетчбека Renault 5. Його запас ходу сягне приблизно 400 км.Важливо
Також цього року очікується оновлення Nissan Dayz і Elgrand для японського ринку. А ще на ринок вийде великий електричний седан Nissan N7 із обтічним дизайном. Його уже презентували.
У 2026 році дебютує новий Nissan X-Trail/Rogue п’ятого покоління. У нього буде одразу дві гібридні модифікації: до варіанта e-Power вперше приєднається плагін-гібрид із силовою установкою від Mitsubishi Outlander PHEV (це можливо, адже дві моделі збудовані на одній платформі).
До речі, нещодавно стало відомо, що в 2027 році Nissan випустить бюджетний електрокар за 20 000 євро.
Також Фокус писав про оригінальний фургон-кросовер Nissan за $13 000.