Молодший брат Leaf: Nissan випустить бюджетний електромобіль за 20 000 євро

Недорогий електромобіль Nissan буде компактним міським хетчбеком на базі Renault Twingo. Він отримає 82-сильний мотор, а його запас ходу складе 250-300 км.

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У лінійці Nissan з’явиться новий доступний електрокар для Європи. Його запустять у виробництво на початку 2027 року. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Новий електромобіль Nissan буде побратимом Renault Twingo наступного покоління – у нього запозичать платформу. Обидва автомобілі випускатимуть на підприємстві в місті Ново Мєсто (Словенія).

Донором платформи і силової установки стане новий Renault Twingo Фото: Renault

Як і новий Renault Twingo, електрокар Nissan буде компактним міським хетчбеком А-класу з чотиримісним салоном. Його вартість складе приблизно 20 000 євро. Утім, судячи з тизера авто, його силует кардинально відрізнятиметься від профілю французького побратима зовні.

Електромобіль Renault Twingo також стане донором силової установки. Обидві моделі отримають 82-сильний електромотор із низькою енерговитратою на рівні 10 кВт∙год на 100 км.

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Завдяки цьому вийде здешевити електрокар, встановивши невелику LFP-батарею ємністю 30 кВт∙год від CATL. Запас ходу складе приблизно 250-300 км.

До речі, нещодавно стало відомо, що Mitsubishi випустить електрокросовер на базі нового Nissan Leaf.

Також Фокус розповідав про недорогі вантажні електромобілі від Renault та Volvo.