Младший брат Leaf: Nissan выпустит бюджетный электромобиль за 20 000 евро

Недорогой электромобиль Nissan будет компактным городским хэтчбеком на базе Renault Twingo. Он получит 82-сильный мотор, а его запас хода составит 250-300 км.

Related video

В линейке Nissan появится новый доступный электрокар для Европы. Его запустят в производство в начале 2027 года. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Новый электромобиль Nissan будет собратом Renault Twingo следующего поколения — у него позаимствуют платформу. Оба автомобиля будут выпускать на предприятии в городе Ново Место (Словения).

Донором платформы и силовой установки станет новый Renault Twingo Фото: Renault

Как и новый Renault Twingo, электрокар Nissan будет компактным городским хэтчбеком А-класса с четырехместным салоном. Его стоимость составит примерно 20 000 евро. Впрочем, судя по тизеру авто, его силуэт будет кардинально отличаться от профиля французского собрата внешне.

Электромобиль Renault Twingo также станет донором силовой установки. Обе модели получат 82-сильный электромотор с низким энергозатратом на уровне 10 кВт∙ч на 100 км.

Важно

Nissan представил доступный фургон-кроссовер за $13 000 (фото)

Благодаря этому получится удешевить электрокар, установив небольшую LFP-батарею емкостью 30 кВт∙ч от CATL. Запас хода составит примерно 250-300 км.

Кстати, недавно стало известно, что Mitsubishi выпустит электрокроссовер на базе нового Nissan Leaf.

Также Фокус рассказывал о недорогих грузовых электромобилях от Renault и Volvo.