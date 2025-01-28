Mitsubishi выпустит недорогой электрокроссовер на базе Nissan Leaf

Электрокроссовер Mitsubishi будет использовать платформу нового Nissan Leaf третьего поколения. Запас хода авто составит 450-500 км.

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Mitsubishi возвращается к выпуску электромобилей. Недавно японская корпорация анонсировала семейный электрокроссовер, а теперь стало известно, что у него появится младший брат. Об этом сообщает издание Automotive News.

Новый электромобиль Mitsubishi презентуют во второй половине 2026 года. Инсайдеры сообщают, что он будет очень похож на концепт Nissan Chill-Out 2021 года. В этом нет ничего удивительного, ведь Nissan владеет 34% акций Mitsubishi Motors.

Концепт Nissan Chill-Out Фото: Nissan

Chill-Out фактически является прототипом нового Nissan Leaf третьего поколения. Как стало известно ранее, этот электрокар претерпит кардинальные изменения и превратится в кроссовер.

Электрокроссовер Mitsubishi будет близнецом нового Nissan Leaf. Компактное авто будет отличаться обтекаемым силуэтом с аркообразной линией крыши.

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Новую модель построят на платформе AMPR-Medium, которую используют Nissan Ariya, Renault Megane и Scenic. Ожидаются версии с передним и полным приводом.

Характеристики электрокара Mitsubishi пока не раскрывают. Впрочем известно, что запас хода Nissan Leaf нового поколения составит примерно 450-500 км. Кроме того, появится функция двунаправленной зарядки — можно будет питать от авто электроприборы.

Кстати, недавно дебютировал недорогой кроссовер Mitsubishi стоимостью $23 000.

Также Фокус рассказывал о фургоне-кроссовере Nissan за $13 000.