Nissan представил доступный фургон-кроссовер за $13 000 (фото)
Компактный кроссовер Nissan Magnite Move имеет 690-литровый багажный отсек. Грузоподъемность фургона составляет 250 кг.
Обновленный кроссовер Nissan Magnite получил нестандартную коммерческую версию Move. Бюджетную модель превратили в компактный фургон. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.
Четырехметровый кроссовер Nissan Magnite Move внешне почти не отличается от стандартного кроссовера. Его выдает лишь белая пленка на задних окнах.
Основные изменения произошли внутри. Задние сиденья сняли и обустроили багажный отсек объемом 690 л. Грузоподъемность Nissan Magnite Move составляет 250 кг.
Передние сиденья отделены от багажа перегородкой, а на окнах установили решетки. При этом задняя боковая дверь открывается, как и в стандартном Nissan Magnite.
Новый Nissan Magnite Move предлагается исключительно с базовым 1,0-литровым бензиновым двигателем на 72 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП, а привод у кроссовера — исключительно передний.
Комплектация Nissan Magnite Move включает кондиционер, аудиоподготовку, парктроник и 2 подушки безопасности. Пока его начали продавать только в ЮАР и там он стоит в эквиваленте 13 000 долларов. Позже кроссовер-фургон должен появиться и в других странах.
Ранее Фокус писал, что Nissan вернул на рынок недорогой кроссовер по цене "Дастера".
Также мы писали, что аналогичную грузовую версию получил дешевый электрокар от Renault.