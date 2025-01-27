Nissan представил доступный фургон-кроссовер за $13 000 (фото)

Компактный кроссовер Nissan Magnite Move имеет 690-литровый багажный отсек. Грузоподъемность фургона составляет 250 кг.

Related video

Обновленный кроссовер Nissan Magnite получил нестандартную коммерческую версию Move. Бюджетную модель превратили в компактный фургон. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Грузоподъемность кроссовера-фургона составляет 250 кг. Фото: Nissan

Четырехметровый кроссовер Nissan Magnite Move внешне почти не отличается от стандартного кроссовера. Его выдает лишь белая пленка на задних окнах.

Основные изменения произошли внутри. Задние сиденья сняли и обустроили багажный отсек объемом 690 л. Грузоподъемность Nissan Magnite Move составляет 250 кг.

Внутри оборудовали грузовой отсек Фото: Nissan

Передние сиденья отделены от багажа перегородкой, а на окнах установили решетки. При этом задняя боковая дверь открывается, как и в стандартном Nissan Magnite.

Важно

Спортивный фургон: Opel Vivaro получил необычную версию (фото)

Новый Nissan Magnite Move предлагается исключительно с базовым 1,0-литровым бензиновым двигателем на 72 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП, а привод у кроссовера — исключительно передний.

Nissan Magnite Move комплектуют 72-сильным бензиновым двигателем Фото: Nissan

Комплектация Nissan Magnite Move включает кондиционер, аудиоподготовку, парктроник и 2 подушки безопасности. Пока его начали продавать только в ЮАР и там он стоит в эквиваленте 13 000 долларов. Позже кроссовер-фургон должен появиться и в других странах.

Ранее Фокус писал, что Nissan вернул на рынок недорогой кроссовер по цене "Дастера".

Также мы писали, что аналогичную грузовую версию получил дешевый электрокар от Renault.