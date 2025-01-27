Nissan представив доступний фургон-кросовер за $13 000 (фото)

Компактний кросовер Nissan Magnite Move має 690-літровий багажний відсік. Вантажопідйомність фургона становить 250 кг.

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Оновлений кросовер Nissan Magnite отримав нестандартну комерційну версію Move. Бюджетну модель перетворили на компактний фургон. Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.

Вантажопідйомність кросовера-фургона становить 250 кг Фото: Nissan

Чотириметровий кросовер Nissan Magnite Move зовні майже не відрізняється від стандартного кросовера. Його видає лише біла плівка на задніх вікнах.

Основні зміни відбулися всередині. Задні сидіння зняли та облаштували багажний відсік об’ємом 690 л. Вантажопідйомність Nissan Magnite Move становить 250 кг.

Усередині обладнали вантажний відсік Фото: Nissan

Передні сидіння відділені від багажу перегородкою, а на вікнах встановили ґрати. При цьому задні бокові двері відкриваються, як і в стандартному Nissan Magnite.

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Новий Nissan Magnite Move пропонують виключно з базовим 1,0-літровим бензиновим двигуном на 72 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП, а привід в кросовера – виключно передній.

Nissan Magnite Move комплектують 72-сильним бензиновим двигуном Фото: Nissan

Комплектація Nissan Magnite Move включає кондиціонер, аудіопідготовку, парктронік та 2 подушки безпеки. Поки його почали продавати лише в ПАР і там він коштує в еквіваленті 13 000 доларів. Пізніше кросовер-фургон повинен зявитися і в інших країнах.

Раніше Фокус писав, що Nissan повернув на ринок недорогий кросовер за ціною "Дастера".

Також ми писали, що аналогічну вантажну версію отримав дешевий електрокар від Renault.