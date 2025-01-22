Спортивний фургон: Opel Vivaro отримав незвичну версію (фото)

Фургон Opel Vivaro отримав обвіс, спойлер та 18-дюймові диски. Автомобіль пропонують у дизельних та електричних модифікаціях.

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У лінійці Opel Vivaro 2025 з’явилася нестандартна модифікація GS. Комерційному фургону додали спортивного стилю. Про це повідомляється на сайті офіційному концерну Stellantis.

Фургон отримав обвіс, спойлер та 18-дюймові диски Фото: Stellantis

Новий Opel Vivaro GS презентували у Великій Британії, де модель представлена під брендом Vauxhall. За основу взяли вантажну версію моделі.

Vauxhall Vivaro GS можна відрізнити за аеродинамічним обвісом та спойлером на даху. Крім того, фургон отримав 18-дюймові легкосплавні диски.

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У салоні Vivaro з’явилися сидіння, обшиті екошкірою та прикрашені логотипами GS. Комплектація авто розширена – є 10-дюймовий тачскрін, безключовий доступ, двохзонний клімат-контроль, парктронік, камера, бездротова зарядка смартфонів, підігрів крісел та керма.

Сидіння обшили екошкірою та прикрасили емблемами GS Фото: Stellantis

Фургон Vauxhall/Opel Vivaro GS пропонують із 2,0-літровими турбодизелями на 145 та 180 к. с. (з 6-ступінчастою механічною і 8-ступінчастою КПП, відповідно), а також у 136-сильній електричній версії із запасом ходу 336 км. Ціна стартує з 40 тис. фунтів стерлінгів (47 300 євро).

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