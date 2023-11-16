Свіжий дизайн і електромотор: Opel оновив свій популярний мікроавтобус (фото)

Оновлені Opel Vivaro і Vivaro Electric отримали безліч поліпшень порівняно з поточними моделями. Мікроавтобус можна замовити у двох комплектаціях — Prime і Pro.

Related video

Лінійку оновлених фургонів Opel поповнять Vivaro і його електрична версія Vivaro Electric. Новинка отримала змінений дизайн і розширений список оснащення. Про це розповіли на сайті Stellantis.

Оновлений Opel Vivaro відрізняється від поточної моделі новою решіткою радіатора Vizor з компактними світлодіодними фарами. Крім цього фургон отримав змінений бампер.

Задня частина моделі залишилася майже без змін. Ліхтарі стали трохи ефективнішими, а бампер має інший дизайн.

Мікроавтобус доступний у двох варіантах довжини кузова (4980 або 5330 мм). На вибір запропоновані 5-місна версія DoubleCab, фургон або шасі з кабіною для індивідуального переобладнання. Об'єм багажника становить до 6600 літрів.

Opel Vivaro доступний з кількома варіантами кузова Фото: Opel

В інтер'єрі встановлено комбінацію з 10-дюймових дисплеїв, один з яких є панеллю приладів. До списку оснащення входить кілька місць для зберігання речей, бездротова зарядка, а також підтримка Apple CarPlay та Android Auto.

В інтер'єрі встановлено два 10-дюймові дисплеї Фото: Opel

Новинку можна замовити у двох комплектаціях — Prime і Pro. Топова версія має дві камери зовні та цифрове дзеркало заднього виду.

Новий Opel Vivaro пропонується з 1,5- і 2,0-літровими турбодизелями потужністю 120 і 177 к.с. відповідно. Електрична модифікація оснащена електромотором потужністю 136 к.с. Запас ходу становить до 350 км на одному заряді.

Важливо

Toyota представила три нові комерційні моделі для перевезень (фото)

Ціни на оновлений фургон стануть відомі пізніше. Новинка надійде в продаж у Європі вже наприкінці 2023 року.

Раніше Фокус писав, що в Європі презентували новий мікроавтобус Peugeot Traveller.