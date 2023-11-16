Свежий дизайн и электромотор: Opel обновил свой популярный микроавтобус (фото)

Обновленные Opel Vivaro и Vivaro Electric получили множество улучшений в сравнении с текущими моделями. Микроавтобус можно заказать в двух комплектациях — Prime и Pro.

Related video

Линейку обновленных фургонов Opel пополнят Vivaro и его электрическая версия Vivaro Electric. Новинка получила измененный дизайн и расширенный список оснащения. Об этом рассказали на сайте Stellantis.

Обновленный Opel Vivaro отличается от текущей модели новой решеткой радиатора Vizor с компактными светодиодными фарами. Помимо этого фургон получил измененный бампер.

Задняя часть модели осталась почти без изменений. Фонари стали немного эффективнее, а бампер имеет другой дизайн.

Микроавтобус доступен в двух вариантах длины кузова (4980 или 5330 мм). На выбор предложены 5-местная версия DoubleCab, фургон или шасси с кабиной для индивидуального переоборудования. Объем багажника составляет до 6600 литров.

Opel Vivaro доступен с несколькими вариантами кузова Фото: Opel

В интерьере установлена комбинация из 10-дюймовых дисплеев, один из которых является панелью приборов. В список оснащения входит несколько мест для хранения вещей, беспроводная зарядка, а также поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

В интерьере установлены два 10-дюймовых дисплея Фото: Opel

Новинку можно заказать в двух комплектациях — Prime и Pro. Топовая версия имеет две камеры снаружи и цифровое зеркало заднего вида.

Новый Opel Vivaro предлагается с 1,5- и 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 120 и 177 л.с. соответственно. Электрическая модификация оснащена электромотором мощностью 136 л.с. Запас хода составляет до 350 км на одном заряде.

Важно

Toyota представила три новые коммерческие модели для перевозок (фото)

Цены на обновленный фургон станут известны позже. Новинка поступит в продажу в Европе уже в конце 2023 года.

Ранее Фокус писал, что в Европе презентовали новый микроавтобус Peugeot Traveller.