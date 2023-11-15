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Toyota представила три новые коммерческие модели для перевозок (фото)

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Фото: Toyota | Линейку фургонов Toyota ProAce пополнила еще одна модель

Toyota представила новый крупный фургон ProAce Max, а также обновила модели ProAce и ProAce City. Помимо этого дебютировал гибридный пикап Toyota Hilux Hybrid 48V.

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Toyota совместно с концерном Stellantis расширит линейку коммерческих автомобилей. Японский бренд показал новую модель ProAce Max, а также обновил фургоны ProAce и ProAce City. Об этом сообщили на сайте бренда.

Новая Toyota ProAce Max

Toyota ProAce Max 2024 Fullscreen
Toyota ProAce Max стал самым крупным фургоном японского бренда
Фото: Toyota

Toyota ProAce Max разделяет платформу с микроавтобусами Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer и Opel Movano. Новинка получила измененный дизайн передней части.

Фургон доступен в 6 конфигурациях с разной длиной колесной базы и высоты кузова. Объем багажника составляет до 17 000 литров.

Электрическая версия Toyota ProAce Max оснащена 270-сильным электромотором. Также новинка получила аккумуляторную батарею емкостью 110 кВт⋅час.

Toyota ProAce Max 2024 Fullscreen
Toyota ProAce Max 2024 способен проехать 420 км на одном заряде
Фото: Toyota

Запас хода составляет до 420 км по циклу WLTP. Также поддерживается быстрая зарядка мощностью до 150 кВт, которая позволяет пополнить заряд батареи от 0% до 80% менее чем за час.

Помимо этого появится и версия с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 120, 140 и 180 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач на выбор.

Обновленные Toyota ProAce и ProAce City

Toyota ProAce 2024 Fullscreen
Toyota ProAce является средним фургоном в линейке
Фото: Toyota

Toyota ProAce и ProAce City получили обновленные бамперы и оптику. В остальном они почти идентичны аналогичным фургонам от Fiat, Citroen, Peugeot и Opel.

Toyota ProAce вмещает до 6600 литров груза. Модель ProAce City способна перевозить багаж объемом до 4400 литров.

Toyota ProAce City 2024 Fullscreen
Toyota ProAce City получил обновленный дизайн
Фото: Toyota

На выбор доступно множество модификаций фургонов, включая 9-местный ProAce Verso и 7-местный ProAce City Verso. Есть и полностью грузовые версии.

Электрические версии оснащены 136-сильным электромотором. Они получили аккумуляторную батарею емкостью 50 кВт⋅час. Для Toyota ProAce доступна и "дальнобойная версия" с батареей на 75 кВт⋅час.

Запас хода Toyota ProAce составляет 224 и 350 км соответственно. Toyota ProAce City способна проехать 330 км на одном заряде.

Фургоны также предложат с 1,2-литровым двигателем PureTech мощностью 110 л.с. и 1,5-литровым турбодизелем на 100 и 130 л.с. Они работают в паре с автоматической КПП или "механикой".

Стоимость всех трех фургонов пока неизвестна. Подробные характеристики и цены станут известны позже.

Гибридный пикап Toyota Hilux Hybrid 48V

Toyota Hilux Hybrid 48V Fullscreen
Toyota Hilux Hybrid 48V расходует на 10% меньше топлива
Фото: Toyota

Еще одной новинкой от Toyota стал пикап Hilux с "мягкой" гибридной установкой. Он не имеет внешних отличий от стандартной модели.

Toyota Hilux Hybrid 48V оснащен 2,8-литровым турбодизелем и 48-вольтовым генератором мощностью около 220 л.с. Силовая установка дополнена небольшим аккумуляторным блоком и работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В Toyota заявили, что Hilux Hybrid 48V расходует на 10% меньше топлива, чем стандартная дизельная версия пикапа. Также прибавка к мощности улучшила внедорожные качества модели, благодаря более плавному ускорению и рекуперативному торможению.

"Мягкий" гибрид способен буксировать прицеп весом до 3500 кг. Максимальная грузоподъемность составляет 1000 кг.

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Стоимость Toyota Hilux Hybrid 48V в Европе будет объявлена ближе к выходу на рынок. Дебют гибридного пикапа ожидается в начале 2024 года.

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