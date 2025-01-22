В Україні з'явився розкішний електрифікований мінівен від BYD і Mercedes (фото)

BYD Denza D9 — великий 5,2-метровий мінівен із нестандартним дизайном та розкішним салоном. Гібридна установка на 487 сил забезпечує запас ходу понад 1000 км.

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В Україну почали завозити розкішні мінівени BYD Denza D9. Одне із перших авто сфотографували в Києві, а його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Мінівен є спільною розробкою BYD та Mercedes-Benz, адже протягом тривалого часу німецький автогігант допомагав створювати моделі Denza. Модель продається в низці країн Європи, проте до України її завозять неофіційно і продають за ціною від 49 до 69 тис. доларів.

BYD Denza D9 – великий 5,25-метровий мінівен із оригінальним дизайном. У нього величезна радіаторна решітка та висока віконна лінія.

Мінівен пропонують у версіях на 4, 6 та 7 місць. У його салоні можуть встановити до 7 дисплеїв, також топова комплектація включає оздоблення шкірою Nappa, аудіосистему з караоке, електропривід, вентиляцію та масаж крісел перших двох рядів.

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Новий BYD Denza D9 випускають у плагін-гібридній та електричній модифікаціях. Конкретно цей мінівен – гібрид: він оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів загальною віддачею 487 к. с. і 680 Н∙м.

Крісла перших двох рядів можна оснастити електроприводом та масажем Фото: BYD Auto

Електрифікований мінівен здатен розігнатися до 100 км/год за 7,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. Велика батарея на 40 кВт∙год дозволяє проїхати 190 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1050 км.

До речі, нещодавно в Києві помітили розкішний "Гелендваген" за 280 000 євро.

Також Фокус писав, що в Україну привезли найшвидший Mercedes S-Class.