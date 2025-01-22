В Украине появился роскошный электрифицированный минивэн от BYD и Mercedes (фото)

BYD Denza D9 — большой 5,2-метровый минивэн с нестандартным дизайном и роскошным салоном. Гибридная установка на 487 сил обеспечивает запас хода более 1000 км.

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В Украину начали завозить роскошные минивэны BYD Denza D9. Одно из первых авто сфотографировали в Киеве, а его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Минивэн является совместной разработкой BYD и Mercedes-Benz, ведь в течение длительного времени немецкий автогигант помогал создавать модели Denza. Модель продается в ряде стран Европы, однако в Украину ее завозят неофициально и продают по цене от 49 до 69 тыс. долларов.

BYD Denza D9 — большой 5,25-метровый минивэн с оригинальным дизайном. У него огромная радиаторная решетка и высокая оконная линия.

Минивэн предлагают в версиях на 4, 6 и 7 мест. В его салоне могут установить до 7 дисплеев, также топовая комплектация включает отделку кожей Nappa, аудиосистему с караоке, электропривод, вентиляцию и массаж кресел первых двух рядов.

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Новый BYD Denza D9 выпускают в плагин-гибридной и электрической модификациях. Конкретно этот минивэн — гибрид: он оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов общей отдачей 487 л. с. и 680 Н∙м.

Кресла первых двух рядов можно оснастить электроприводом и массажем Фото: BYD Auto

Электрифицированный минивэн способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Большая батарея на 40 кВт∙ч позволяет проехать 190 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1050 км.

Кстати, недавно в Киеве заметили роскошный "Гелендваген" за 280 000 евро.

Также Фокус писал, что в Украину привезли самый быстрый Mercedes S-Class.