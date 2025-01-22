Спортивный фургон: Opel Vivaro получил необычную версию (фото)

Фургон Opel Vivaro получил обвес, спойлер и 18-дюймовые диски. Автомобиль предлагают в дизельных и электрических модификациях.

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В линейке Opel Vivaro 2025 появилась нестандартная модификация GS. Коммерческому фургону добавили спортивного стиля. Об этом сообщается на сайте официальном концерна Stellantis.

Фургон получил обвес, спойлер и 18-дюймовые диски Фото: Stellantis

Новый Opel Vivaro GS презентовали в Великобритании, где модель представлена под брендом Vauxhall. За основу взяли грузовую версию модели.

Vauxhall Vivaro GS можно отличить по аэродинамическому обвесу и спойлеру на крыше. Кроме того, фургон получил 18-дюймовые легкосплавные диски.

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В салоне Vivaro появились сиденья, обшитые экокожей и украшенные логотипами GS. Комплектация авто расширена — есть 10-дюймовый тачскрин, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, парктроник, камера, беспроводная зарядка смартфонов, подогрев кресел и руля.

Сиденья обшили экокожей и украсили эмблемами GS Фото: Stellantis

Фургон Vauxhall/Opel Vivaro GS предлагается с 2,0-литровыми турбодизелями на 145 и 180 л. с. (с 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой КПП, соответственно), а также в 136-сильной электрической версии с запасом хода 336 км. Цена стартует с 40 тыс. фунтов стерлингов (47 300 евро).

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