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Авто

Спортивный фургон: Opel Vivaro получил необычную версию (фото)

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Фото: Stellantis | Vauxhall Vivaro GS — пикап в спортивном стиле

Фургон Opel Vivaro получил обвес, спойлер и 18-дюймовые диски. Автомобиль предлагают в дизельных и электрических модификациях.

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В линейке Opel Vivaro 2025 появилась нестандартная модификация GS. Коммерческому фургону добавили спортивного стиля. Об этом сообщается на сайте официальном концерна Stellantis.

Vauxhall Vivaro GS, Opel Vivaro, Новый Opel Vivaro, Vauxhall Vivaro, Opel Vivaro GS Fullscreen
Фургон получил обвес, спойлер и 18-дюймовые диски
Фото: Stellantis

Новый Opel Vivaro GS презентовали в Великобритании, где модель представлена под брендом Vauxhall. За основу взяли грузовую версию модели.

Vauxhall Vivaro GS можно отличить по аэродинамическому обвесу и спойлеру на крыше. Кроме того, фургон получил 18-дюймовые легкосплавные диски.

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В салоне Vivaro появились сиденья, обшитые экокожей и украшенные логотипами GS. Комплектация авто расширена — есть 10-дюймовый тачскрин, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, парктроник, камера, беспроводная зарядка смартфонов, подогрев кресел и руля.

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Сиденья обшили экокожей и украсили эмблемами GS
Фото: Stellantis

Фургон Vauxhall/Opel Vivaro GS предлагается с 2,0-литровыми турбодизелями на 145 и 180 л. с. (с 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой КПП, соответственно), а также в 136-сильной электрической версии с запасом хода 336 км. Цена стартует с 40 тыс. фунтов стерлингов (47 300 евро).

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