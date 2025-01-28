Outlander на минималках: презентован недорогой кроссовер Mitsubishi за $23 000 (фото)

Mitsubishi Outlander Sport — бюджетный компактный компактный 4,3-метровый кроссовер с атлетическим дизайном. У него высокий клиренс и есть режимы для бездорожья.

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В ЮАР представлен новый Mitsubishi Outlander Sport. Компактный кроссовер поступает в продажу по цене в эквиваленте 23 000 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Mitsubishi.

Авто отличается атлетическим дизайном Фото: Mitsubishi

Новая модель не имеет ничего общего с Mitsubishi Outlander, ведь значительно компактнее. Это "глобальная" версия кроссовера Mitsubishi Xforce, который уже заменил модель ASX (также известную, как Outlander Sport) в отдельных странах.

Кроссовер Mitsubishi Outlander Sport отличается атлетическим дизайном с высоким капотом, короткими свесами кузова и раздутыми крыльями. У него широкая решетка радиатора и оригинальные Т-образные фары и фонари.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Mitsubishi

Размеры Mitsubishi Outlander Sport 2025:

длина — 4390 мм;

ширина — 1810 мм;

высота — 1660 мм;

колесная база — 2650 мм.

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В салоне Mitsubishi Outlander Sport установлен цифровой щиток приборов. Среди доступного оборудования — бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника и беспроводная зарядка для смартфонов.

Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi Outlander Sport оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой мощностью 105 л. с. и вариатором. У него исключительно передний привод, однако довольно высокий клиренс (222 мм) и есть режимы для различных типов бездорожья.

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