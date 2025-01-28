Outlander на мінімалках: презентовано недорогий кросовер Mitsubishi за $23 000 (фото)

Mitsubishi Outlander Sport — бюджетний компактний 4,3-метровий кросовер із атлетичним дизайном. У нього високий кліренс і є режими для бездоріжжя.

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У ПАР представлено новий Mitsubishi Outlander Sport. Компактний кросовер надходить у продаж за ціною в еквіваленті 23 000 доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Mitsubishi.

Авто вирізняється атлетичним дизайном Фото: Mitsubishi

Нова модель не має нічого спільного з Mitsubishi Outlander, адже значно компактніша. Це "глобальна" версія кросовера Mitsubishi Xforce, який вже замінив модель ASX (також відому, як Outlander Sport) в окремих країнах.

Кросовер Mitsubishi Outlander Sport вирізняється атлетичним дизайном із високим капотом, короткими звисами кузова та роздутими крилами. У нього широка решітка радіатора та оригінальні Т-подібні фари і ліхтарі.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Mitsubishi

Розміри Mitsubishi Outlander Sport 2025:

довжина — 4390 мм;

ширина — 1810 мм;

висота — 1660 мм;

колісна база — 2650 мм.

Важливо

Сімейний експрес: тест-драйв нового Mitsubishi Outlander

У салоні Mitsubishi Outlander Sport встановлено цифровий щиток приладів. Серед доступного обладнання – безключовий доступ, двохзонний клімат-контроль, електропривід дверей багажника і бездротова зарядка для смартфонів.

Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi Outlander Sport оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 105 к. с. та варіатором. У нього виключно передній привід, проте доволі високий кліренс (222 мм) та є режими для різних типів бездоріжжя.

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