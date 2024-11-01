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Сімейний експрес: тест-драйв нового Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander, новий Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кросовер Mitsubishi
Фото: Тарас Брязгунов | Новий Mitsubishi Outlander став більшим та кардинально змінився зовні

Новий Mitsubishi Outlander підріс у розмірах та кардинально змінився зовні. Фокус випробував кросовер та перевірив, чи зберіг він свої традиційні якості.

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Модельний ряд Mitsubishi зараз не настільки широкий і різноманітний, як 15-20 років тому. Утім останнім часом ситуація почала покращуватися, адже після входження Mitsubishi до альянсу з Renault та Nissan японський бренд за підтримки нових партнерів почав оновлення своєї лінійки. Першим плодом такого співробітництва став новий Mitsubishi Outlander, що й не дивно — це найпопулярніша сучасна модель марки. Саме цей кросовер побував на тесті Фокусу.

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Кросовер вирізняється нестандартним дизайном передньої частини
Фото: Тарас Брязгунов

Оригінальний і помітний — дизайн Mitsubishi Outlander

Зовнішність Mitsubishi Outlander може викликати різні відчуття, проте варто визнати — кросовер став значно виразнішим за попередника. Дизайн став більш атлетичним — із рельєфними боковинами та роздутими крилами. Капот і віконну лінію зробили вищими, а задні стійки даху товстіші.

Mitsubishi Outlander, новий Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Заднє скло зверху прикрите спойлером
Фото: Тарас Брязгунов

Широка решітка радіатора вигнута, а від "двоповерхових" фар її відділяють хромовані молдинги. Ширину задньої частини підкреслюють продовгуваті ліхтарі, а скло зверху прикрите спойлером. Топову версію Ultimate видають 20-дюймові диски.

Новий Mitsubishi Outlander є побратимом Nissan X-Trail, адже використовує ту ж платформу. Утім, він дещо більший і за нього, і за Outlander попереднього покоління.

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Топовий варіант Ultimate отримав 20-дюймові диски
Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Mitsubishi Outlander 2024:

  • довжина — 4710 мм;
  • ширина — 1862 мм;
  • висота — 1740 мм;
  • колісна база — 2706 мм.
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Салон Mitsubishi Outlander

У салоні Mitsubishi Outlander 2024 можна знайти деякі перемикачі від Nissan X-Trail, хоча загалом його оформлення самобутнє. Матеріали внутрішнього оздоблення стали значно кращі, аніж у попередника. У топовій версії використана шкіра, яку розбавляють сріблясті та чорні глянцеві вставки. Також варто відзначити м’яку оббивку передньої панелі та дверних карт.

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У салоні покращили матеріали оздоблення
Фото: Тарас Брязгунов

Чотириспицеве кермо досить велике і обшите перфорованою шкірою, а от важіль КПП став значно компактнішим. Відтепер у всіх Mitsubishi Outlander в Україні встановлено цифровий щиток приладів, конфігурацію і графіку якого можна змінювати.

Центральна панель увінчана 8,0-дюймовим сенсорним дисплеєм. Меню мультимедійної системи просте та зрозуміле, хоча графіка в 2024 році вже виглядає дещо застарілою. Звісно ж, підтримуються Apple CarPlay та Android Auto.

Mitsubishi Outlander, новий Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кросовер Mitsubishi Fullscreen
У всіх Mitsubishi Outlander цифровий щиток приладів
Фото: Тарас Брязгунов
Mitsubishi Outlander, новий Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Графіку дисплею можна змінити
Фото: Тарас Брязгунов

Водночас, зберегли чимало фізичних кнопок, хоча деякі з них все ж дрібнуваті. Нижче знаходяться USB-порти та бездротова зарядка смартфона.

Кросовер Mitsubishi Outlander має середніх розмірів бардачок та досить великий бокс у передньому підлокітнику. Також є місткі кишені у дверях та оригінальні відсіки з боків центральної консолі.

Місця вистачає

Підібрати зручне положення за кермом неважко, адже діапазон регулювань керма доволі широкий, а водійське крісло має електропривід у всіх Mitsubishi Outlander. У дорожчому варіанті Ultimate електропривід є і в переднього пасажира, а ще додана функція пам’яті налаштувань.

Передні сидіння пружні та мають непогану бокову підтримку. Вони оснащені підігрівом, як і кермо. Для зручності посадки та висадки водійське крісло від'їжджає назад.

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Водійське крісло отримало електропривід в усіх Mitsubishi Outlander
Фото: Тарас Брязгунов
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Другий ряд Mitsubishi Outlander дуже просторий
Фото: Тарас Брязгунов

Посадка в Mitsubishi Outlander досить висока, навіть за мірками кросоверів. Оглядовість обмежена через високий капот і товсті задні стійки, проте рятують камери кругового огляду.

Просторий другий ряд — козир Mitsubishi Outlander. Місця для ніг та над головою тут більш, ніж достатньо. До того ж, салон достатньо широкий, аби трьом пасажирам не було тісно. Крісла мають горизонтальне регулювання, змінюється і кут нахилу спинок.

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Третій ряд кросовера доволі тісний
Фото: Тарас Брязгунов

Центральна частина спинки складається та перетворюється на підлокітник. Крім того, для задніх пасажирів є окрема зона клімат-контролю, висувні шторки та USB-порти, а у версії Ultimate передбачений підігрів.

А от третій ряд тісний навіть для дорослих низького зросту і розрахований переважно на дітей. USB-роз’ємів тут немає, але є підсклянники.

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Із трьома рядами крісел залишається 163-літровий багажник
Фото: Тарас Брязгунов
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У п'ятимісній конфігурації об'єм багажника становить 478 л
Фото: Тарас Брязгунов
багажник Mitsubishi Outlander, новий Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кросовер Mitsubishi Fullscreen
Зі складеними задніми кріслами виходить 2256-літровий відсік
Фото: Тарас Брязгунов
Mitsubishi Outlander, новий Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кросовер Mitsubishi Fullscreen
У ніші під підлогою помістяться шторка і підголовники третього ряду
Фото: Тарас Брязгунов
багажник Mitsubishi Outlander, новий Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кросовер Mitsubishi
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Із усіма трьома рядами крісел на місці залишається 163-літровий багажник. У п’ятимісній конфігурації салону його об’єм становить 478 л, а у двомісній — 2256 л.

У всіх Mitsubishi Outlander в Україні двері багажника мають електропривід із сенсором відкриття. Задні сидіння складаються дуже легко та утворюють рівну підлогу. Під нею є ніша, де помістяться шторка багажника та підголівники крісел третього ряду. Запаска розміщена під днищем авто.

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Багато вже в "базі" — комплектація Mitsubishi Outlander

Новий Mitsubishi Outlander досить багато оснащений у базовій версії Intense — тризонний клімат-контроль, електропакет парктронік, камера, круїз-контроль, датчики світла та дощу.

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Підлокітник ховає доволі місткий бокс
Фото: Тарас Брязгунов
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Бардачок кросовера має середні розміри
Фото: Тарас Брязгунов
Mitsubishi Outlander, новий Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кросовер Mitsubishi Fullscreen
У задніх пасажирів є підігрів і окрема зона клімату
Фото: Тарас Брязгунов
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Центральна частина спинки крісел другого ряду перетворюється на підлокітник
Фото: Тарас Брязгунов
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Задні вікна доповнені шторками
Фото: Тарас Брязгунов
бокс Mitsubishi Outlander, новий Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кросовер Mitsubishi
бардачок Mitsubishi Outlander, новий Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кросовер Mitsubishi
Mitsubishi Outlander, новий Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander 2024, кросовер Mitsubishi
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У версії Ultimate додані панорамний дах, камери по колу, акустика Bose з 10 динаміками. До того ж, такий кросовер отримав набір систем безпеки – автоматичне гальмування, утримання в смузі руху, контроль "сліпих" зон та втоми водія.

"Стара школа" — двигун Mitsubishi Outlander

Під капотом Mitsubishi Outlander — 2,5-літровий атмосферний двигун із безпосереднім впорскуванням, який також можна зустріти на американських Nissan Rogue. Для тих, хто не хоче турбомотор через побоювання за його надійність — те, що треба.

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Під капотом встановлено 2,5-літрову атмосферну четвірку на 184 к. с.
Фото: Тарас Брязгунов

184-сильну четвірку можна назвати двигуном старої школи. На відміну від турбомоторів, його потрібно розкручувати, адже він "прокидається" після 3000 об/хв, а пікові 244 Н∙м крутного моменту доступні при 3600 об/хв.

Утім, динаміки кросоверу цілком вистачає, хоча вражаючою її все ж не назвеш. Розгін до 100 км/год займає 10,6 с, а максимальна швидкість становить 187 км/год. Обгін на трасі здійснюється доволі легко.

Двигун досить тихий і чутно його лише на великих обертах. Варіатор непогано настроєний і демонструє досить швидкі реакції, а вручному режимі імітує 8 передач.

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Двигун Mitsubishi Outlander "любить" високі обороти
Фото: Тарас Брязгунов

Заявлена витрата пального – 10,5 л/100 км у міському циклі та 6,8 л/100 км — на трасі. Під час тесту в нас вийшло приблизно 10,6-11 л на 100 км в місті та 7,3-7,5 л/100 км — за містом.

Варто відзначити, що в лінійці є значно потужніший та економічніший плагін-гібрид Mitsubishi Outlander на 302 к. с., здатний проїхати понад 80 км на електротязі.

Керованість Mitsubishi Outlander

Новий Mitsubishi Outlander — кросовер, який не боїться бездоріжжя. Його повний привід S-AWC доповнений режимами для асфальту, гравію, снігу та бруду. До того ж, у нього високий (210 мм) кліренс та є система допомоги на спуску Hill Descent Control.

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Підвіска кросовера налаштована на комфорт
Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер ставить на перше місце комфорт. М’яка підвіска непогано справляється із вибоїнами і навіть із 20-дюймовими дисками їзда плавна. До того ж, в Mitsubishi Outlander 2024 покращили шумоізоляцію днища, тому нерівності поглинаються плавно. Разом із тим, крени кузова не надто великі.

Кермо кросовера доволі точне, хоча більше інформативності йому б не завадило. Недостатня повертаємість не надто сильно виражена — допомагає функція векторизації тяги. Outlander непогано підходить для дальніх поїздок — на великих швидкостях гарна курсова стабільність, а в салоні доволі тихо.

Ціна Mitsubishi Outlander

Новий Mitsubishi Outlander в Україні коштує від 1 615 000 гривень за базовий варіант Intense, а топова версія Ultimate стартує з 1 803 000 гривень. Для такого сегменту це, можна сказати, середня ціна.

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Кросовер оснащений нестандартними "двоповерховими" фарами
Фото: Тарас Брязгунов
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Ширину "корми" підкреслюють продовгуваті ліхтарі
Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Концепція Mitsubishi Outlander, в принципі, не змінилася порівняно з попередником — це комфортабельна сімейна модель. Кросовер став просторішим, сучаснішим та багатше оснащений, хоча потужніша версія йому усе ж не завадила б.

Плюси Mitsubishi Outlander:

  • просторий салон;
  • багате оснащення;
  • комфортабельна підвіска.

Мінуси Mitsubishi Outlander:

  • обмежена оглядовість;
  • мало тяги на низьких оборотах.

Технічні характеристики Mitsubishi Outlander

Тип двигуна бензиновий
Кількість і розташування циліндрів R4
Об'єм двигуна 2488
Потужність двигуна, к. с./об/хв 184/6000
Обертальний момент, Нм/об/хв 244/3600
Коробка передач варіатор
Привід повний
Споживання пального, місто-траса 10,5-6,8 л/100 км
Макс. швидкість, км/год 187
Розгін 0–100 км/год, с 10,6
Об'єм паливного баку, л 55
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