Сімейний експрес: тест-драйв нового Mitsubishi Outlander

Новий Mitsubishi Outlander підріс у розмірах та кардинально змінився зовні. Фокус випробував кросовер та перевірив, чи зберіг він свої традиційні якості.

Related video

Модельний ряд Mitsubishi зараз не настільки широкий і різноманітний, як 15-20 років тому. Утім останнім часом ситуація почала покращуватися, адже після входження Mitsubishi до альянсу з Renault та Nissan японський бренд за підтримки нових партнерів почав оновлення своєї лінійки. Першим плодом такого співробітництва став новий Mitsubishi Outlander, що й не дивно — це найпопулярніша сучасна модель марки. Саме цей кросовер побував на тесті Фокусу.

Кросовер вирізняється нестандартним дизайном передньої частини Фото: Тарас Брязгунов

Оригінальний і помітний — дизайн Mitsubishi Outlander

Зовнішність Mitsubishi Outlander може викликати різні відчуття, проте варто визнати — кросовер став значно виразнішим за попередника. Дизайн став більш атлетичним — із рельєфними боковинами та роздутими крилами. Капот і віконну лінію зробили вищими, а задні стійки даху товстіші.

Заднє скло зверху прикрите спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Широка решітка радіатора вигнута, а від "двоповерхових" фар її відділяють хромовані молдинги. Ширину задньої частини підкреслюють продовгуваті ліхтарі, а скло зверху прикрите спойлером. Топову версію Ultimate видають 20-дюймові диски.

Новий Mitsubishi Outlander є побратимом Nissan X-Trail, адже використовує ту ж платформу. Утім, він дещо більший і за нього, і за Outlander попереднього покоління.

Топовий варіант Ultimate отримав 20-дюймові диски Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Mitsubishi Outlander 2024:

довжина — 4710 мм;

ширина — 1862 мм;

висота — 1740 мм;

колісна база — 2706 мм.

Важливо

Стара школа: тест-драйв позашляховика Mitsubishi Pajero Sport

Салон Mitsubishi Outlander

У салоні Mitsubishi Outlander 2024 можна знайти деякі перемикачі від Nissan X-Trail, хоча загалом його оформлення самобутнє. Матеріали внутрішнього оздоблення стали значно кращі, аніж у попередника. У топовій версії використана шкіра, яку розбавляють сріблясті та чорні глянцеві вставки. Також варто відзначити м’яку оббивку передньої панелі та дверних карт.

У салоні покращили матеріали оздоблення Фото: Тарас Брязгунов

Чотириспицеве кермо досить велике і обшите перфорованою шкірою, а от важіль КПП став значно компактнішим. Відтепер у всіх Mitsubishi Outlander в Україні встановлено цифровий щиток приладів, конфігурацію і графіку якого можна змінювати.

Центральна панель увінчана 8,0-дюймовим сенсорним дисплеєм. Меню мультимедійної системи просте та зрозуміле, хоча графіка в 2024 році вже виглядає дещо застарілою. Звісно ж, підтримуються Apple CarPlay та Android Auto.

У всіх Mitsubishi Outlander цифровий щиток приладів Фото: Тарас Брязгунов Графіку дисплею можна змінити Фото: Тарас Брязгунов

Водночас, зберегли чимало фізичних кнопок, хоча деякі з них все ж дрібнуваті. Нижче знаходяться USB-порти та бездротова зарядка смартфона.

Кросовер Mitsubishi Outlander має середніх розмірів бардачок та досить великий бокс у передньому підлокітнику. Також є місткі кишені у дверях та оригінальні відсіки з боків центральної консолі.

Місця вистачає

Підібрати зручне положення за кермом неважко, адже діапазон регулювань керма доволі широкий, а водійське крісло має електропривід у всіх Mitsubishi Outlander. У дорожчому варіанті Ultimate електропривід є і в переднього пасажира, а ще додана функція пам’яті налаштувань.

Передні сидіння пружні та мають непогану бокову підтримку. Вони оснащені підігрівом, як і кермо. Для зручності посадки та висадки водійське крісло від'їжджає назад.

Водійське крісло отримало електропривід в усіх Mitsubishi Outlander Фото: Тарас Брязгунов Другий ряд Mitsubishi Outlander дуже просторий Фото: Тарас Брязгунов

Посадка в Mitsubishi Outlander досить висока, навіть за мірками кросоверів. Оглядовість обмежена через високий капот і товсті задні стійки, проте рятують камери кругового огляду.

Просторий другий ряд — козир Mitsubishi Outlander. Місця для ніг та над головою тут більш, ніж достатньо. До того ж, салон достатньо широкий, аби трьом пасажирам не було тісно. Крісла мають горизонтальне регулювання, змінюється і кут нахилу спинок.

Третій ряд кросовера доволі тісний Фото: Тарас Брязгунов

Центральна частина спинки складається та перетворюється на підлокітник. Крім того, для задніх пасажирів є окрема зона клімат-контролю, висувні шторки та USB-порти, а у версії Ultimate передбачений підігрів.

А от третій ряд тісний навіть для дорослих низького зросту і розрахований переважно на дітей. USB-роз’ємів тут немає, але є підсклянники.

Із трьома рядами крісел залишається 163-літровий багажник Фото: Тарас Брязгунов У п'ятимісній конфігурації об'єм багажника становить 478 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми кріслами виходить 2256-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов У ніші під підлогою помістяться шторка і підголовники третього ряду Фото: Тарас Брязгунов

Із усіма трьома рядами крісел на місці залишається 163-літровий багажник. У п’ятимісній конфігурації салону його об’єм становить 478 л, а у двомісній — 2256 л.

У всіх Mitsubishi Outlander в Україні двері багажника мають електропривід із сенсором відкриття. Задні сидіння складаються дуже легко та утворюють рівну підлогу. Під нею є ніша, де помістяться шторка багажника та підголівники крісел третього ряду. Запаска розміщена під днищем авто.

Важливо

Електричний жеребець: тест-драйв нового Ford Mustang Mach-E

Багато вже в "базі" — комплектація Mitsubishi Outlander

Новий Mitsubishi Outlander досить багато оснащений у базовій версії Intense — тризонний клімат-контроль, електропакет парктронік, камера, круїз-контроль, датчики світла та дощу.

Підлокітник ховає доволі місткий бокс Фото: Тарас Брязгунов Бардачок кросовера має середні розміри Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів є підігрів і окрема зона клімату Фото: Тарас Брязгунов Центральна частина спинки крісел другого ряду перетворюється на підлокітник Фото: Тарас Брязгунов Задні вікна доповнені шторками Фото: Тарас Брязгунов

У версії Ultimate додані панорамний дах, камери по колу, акустика Bose з 10 динаміками. До того ж, такий кросовер отримав набір систем безпеки – автоматичне гальмування, утримання в смузі руху, контроль "сліпих" зон та втоми водія.

"Стара школа" — двигун Mitsubishi Outlander

Під капотом Mitsubishi Outlander — 2,5-літровий атмосферний двигун із безпосереднім впорскуванням, який також можна зустріти на американських Nissan Rogue. Для тих, хто не хоче турбомотор через побоювання за його надійність — те, що треба.

Під капотом встановлено 2,5-літрову атмосферну четвірку на 184 к. с. Фото: Тарас Брязгунов

184-сильну четвірку можна назвати двигуном старої школи. На відміну від турбомоторів, його потрібно розкручувати, адже він "прокидається" після 3000 об/хв, а пікові 244 Н∙м крутного моменту доступні при 3600 об/хв.

Утім, динаміки кросоверу цілком вистачає, хоча вражаючою її все ж не назвеш. Розгін до 100 км/год займає 10,6 с, а максимальна швидкість становить 187 км/год. Обгін на трасі здійснюється доволі легко.

Двигун досить тихий і чутно його лише на великих обертах. Варіатор непогано настроєний і демонструє досить швидкі реакції, а вручному режимі імітує 8 передач.

Двигун Mitsubishi Outlander "любить" високі обороти Фото: Тарас Брязгунов

Заявлена витрата пального – 10,5 л/100 км у міському циклі та 6,8 л/100 км — на трасі. Під час тесту в нас вийшло приблизно 10,6-11 л на 100 км в місті та 7,3-7,5 л/100 км — за містом.

Варто відзначити, що в лінійці є значно потужніший та економічніший плагін-гібрид Mitsubishi Outlander на 302 к. с., здатний проїхати понад 80 км на електротязі.

Керованість Mitsubishi Outlander

Новий Mitsubishi Outlander — кросовер, який не боїться бездоріжжя. Його повний привід S-AWC доповнений режимами для асфальту, гравію, снігу та бруду. До того ж, у нього високий (210 мм) кліренс та є система допомоги на спуску Hill Descent Control.

Підвіска кросовера налаштована на комфорт Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер ставить на перше місце комфорт. М’яка підвіска непогано справляється із вибоїнами і навіть із 20-дюймовими дисками їзда плавна. До того ж, в Mitsubishi Outlander 2024 покращили шумоізоляцію днища, тому нерівності поглинаються плавно. Разом із тим, крени кузова не надто великі.

Кермо кросовера доволі точне, хоча більше інформативності йому б не завадило. Недостатня повертаємість не надто сильно виражена — допомагає функція векторизації тяги. Outlander непогано підходить для дальніх поїздок — на великих швидкостях гарна курсова стабільність, а в салоні доволі тихо.

Ціна Mitsubishi Outlander

Новий Mitsubishi Outlander в Україні коштує від 1 615 000 гривень за базовий варіант Intense, а топова версія Ultimate стартує з 1 803 000 гривень. Для такого сегменту це, можна сказати, середня ціна.

Кросовер оснащений нестандартними "двоповерховими" фарами Фото: Тарас Брязгунов Ширину "корми" підкреслюють продовгуваті ліхтарі Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Концепція Mitsubishi Outlander, в принципі, не змінилася порівняно з попередником — це комфортабельна сімейна модель. Кросовер став просторішим, сучаснішим та багатше оснащений, хоча потужніша версія йому усе ж не завадила б.

Плюси Mitsubishi Outlander:

просторий салон;

багате оснащення;

комфортабельна підвіска.

Мінуси Mitsubishi Outlander:

обмежена оглядовість;

мало тяги на низьких оборотах.

Технічні характеристики Mitsubishi Outlander

Тип двигуна бензиновий Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 2488 Потужність двигуна, к. с./об/хв 184/6000 Обертальний момент, Нм/об/хв 244/3600 Коробка передач варіатор Привід повний Споживання пального, місто-траса 10,5-6,8 л/100 км Макс. швидкість, км/год 187 Розгін 0–100 км/год, с 10,6 Об'єм паливного баку, л 55

Важливо