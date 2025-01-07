Авто для вечірок і спортивний пікап: Mitsubishi показала нестандартні моделі (фото)

Mitsubishi готує незвичні версії своїх моделей. Заводський тюнінг пройшли кросовер Outlander, пікап L200 та мінівен Delica.

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Опубліковано офіційні фото оригінальних позашляхових Mitsubishi. Їх презентують на Токійському автосалоні. Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.

За основу взяли 306-сильний плагін-гібрид Mitsubishi Outlander Фото: Mitsubishi

До автошоу в Токіо Mitsubishi підготували оригінальні концепти. Зокрема, кросовер Mitsubishi Outlander отримав позашляховий варіант Night Seeker.

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Сімейний експрес: тест-драйв нового Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander отримав пластиковий обвіс, розширювачі арок та позашляхові шини. На даху встановили багажник, а спереду – прозорий захисний екран. Крім того, кросовер вирізняється матовим забарвленням.

Mitsubishi Delica D:5 Black Edition Active Seeker Фото: Mitsubishi На даху авто розкладається намет Фото: Mitsubishi

За основу взяли плагін-гібрид Mitsubishi Outlander PHEV. Він оснащений 306-сильною установкою із великою батареєю на 22,7 кВт∙год.

Mitsubishi L200 Hiromi Фото: Mitsubishi Mitsubishi L200 Hiromi Фото: Mitsubishi

Позашляхова версія Black Edition Active Seeker з’явилася і в Mitsubishi Delica D:5. Він також отримав великі шини, а ще оснащений дугами. На його даху встановили розкладний намет.

Mitsubishi L200 Фото: Mitsubishi

А от рамний пікап Mitsubishi L200 Hiromi, навпаки, зробили спортивнішим. Його занизили, встановили низькопрофільну гуму та обвіс. Ще один L200 перетворили на авто для вечірок – оснастили кунгом, який ховає діджейський пульт.

Раніше стало відомо, що Mitsubishi випустить електрокросовер із запасом ходу 625 км.

Також Фокус розповідав про оригінальний позашляховий мінівен Toyota в стилі Land Cruiser.