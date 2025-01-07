Авто для вечірок і спортивний пікап: Mitsubishi показала нестандартні моделі (фото)
Mitsubishi готує незвичні версії своїх моделей. Заводський тюнінг пройшли кросовер Outlander, пікап L200 та мінівен Delica.
Опубліковано офіційні фото оригінальних позашляхових Mitsubishi. Їх презентують на Токійському автосалоні. Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.
До автошоу в Токіо Mitsubishi підготували оригінальні концепти. Зокрема, кросовер Mitsubishi Outlander отримав позашляховий варіант Night Seeker.Важливо
Mitsubishi Outlander отримав пластиковий обвіс, розширювачі арок та позашляхові шини. На даху встановили багажник, а спереду – прозорий захисний екран. Крім того, кросовер вирізняється матовим забарвленням.
За основу взяли плагін-гібрид Mitsubishi Outlander PHEV. Він оснащений 306-сильною установкою із великою батареєю на 22,7 кВт∙год.
Позашляхова версія Black Edition Active Seeker з’явилася і в Mitsubishi Delica D:5. Він також отримав великі шини, а ще оснащений дугами. На його даху встановили розкладний намет.
А от рамний пікап Mitsubishi L200 Hiromi, навпаки, зробили спортивнішим. Його занизили, встановили низькопрофільну гуму та обвіс. Ще один L200 перетворили на авто для вечірок – оснастили кунгом, який ховає діджейський пульт.
Раніше стало відомо, що Mitsubishi випустить електрокросовер із запасом ходу 625 км.
Також Фокус розповідав про оригінальний позашляховий мінівен Toyota в стилі Land Cruiser.