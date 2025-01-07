Авто для вечеринок и спортивный пикап: Mitsubishi показала нестандартные модели (фото)

Mitsubishi готовит необычные версии своих моделей. Заводской тюнинг прошли кроссовер Outlander, пикап L200 и минивэн Delica.

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Опубликованы официальные фото оригинальных внедорожных Mitsubishi. Их презентуют на Токийском автосалоне. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

За основу взяли 306-сильный плагин-гибрид Mitsubishi Outlander Фото: Mitsubishi

К автошоу в Токио Mitsubishi подготовили оригинальные концепты. В частности, кроссовер Mitsubishi Outlander получил внедорожный вариант Night Seeker.

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Mitsubishi Outlander получил пластиковый обвес, расширители арок и внедорожные шины. На крыше установили багажник, а спереди — прозрачный защитный экран. Кроме того, кроссовер отличается матовой окраской.

Mitsubishi Delica D:5 Black Edition Active Seeker Фото: Mitsubishi На крыше авто раскладывается палатка Фото: Mitsubishi

За основу взяли плагин-гибрид Mitsubishi Outlander PHEV. Он оснащен 306-сильной установкой с большой батареей на 22,7 кВт∙ч.

Mitsubishi L200 Hiromi Фото: Mitsubishi Mitsubishi L200 Hiromi Фото: Mitsubishi

Внедорожная версия Black Edition Active Seeker появилась и у Mitsubishi Delica D:5. Он также получил большие шины, а еще оснащен дугами. На его крыше установили раскладную палатку.

Mitsubishi L200 Фото: Mitsubishi

А вот рамный пикап Mitsubishi L200 Hiromi, наоборот, сделали более спортивным. Его занизили, установили низкопрофильную резину и обвес. Еще один L200 превратили в авто для вечеринок — оснастили кунгом, который прячет диджейский пульт.

Ранее стало известно, что Mitsubishi выпустит электрокроссовер с запасом хода 625 км.

Также Фокус рассказывал об оригинальном внедорожном минивене Toyota в стиле Land Cruiser.