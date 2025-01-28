Mitsubishi випустить недорогий електрокросовер на базі Nissan Leaf

Електрокросовер Mitsubishi використовуватиме платформу нового Nissan Leaf третього покоління. Запас ходу авто складе 450-500 км.

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Mitsubishi повертається до випуску електромобілів. Нещодавно японська корпорація анонсувала сімейний електрокросовер, а тепер стало відомо, що у нього з’явиться молодший брат. Про це повідомляє видання Automotive News.

Новий електромобіль Mitsubishi презентують у другій половині 2026 року. Інсайдери повідомляють, що він буде дуже схожим на концепт Nissan Chill-Out 2021 року. У цьому немає нічого дивного, адже Nissan володіє 34% акцій Mitsubishi Motors.

Концепт Nissan Chill-Out Фото: Nissan

Chill-Out фактично є прототипом нового Nissan Leaf третього покоління. Як стало відомо раніше, цей електрокар зазнає кардинальних змін і перетвориться на кросовер.

Електрокросовер Mitsubishi буде близнюком нового Nissan Leaf. Компактне авто вирізнятиметься обтічним силуетом з аркоподібною лінією даху.

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Нову модель збудують на платформі AMPR-Medium, яку використовують Nissan Ariya, Renault Megane та Scenic. Очікуються версії з переднім та повним приводом.

Характеристики електрокара Mitsubishi покине розкривають. Утім відомо, що запас ходу Nissan Leaf нового покоління складе приблизно 450-500 км. Крім того, з’явиться функція двонаправленої зарядки – можна буде живити від авто електроприлади.

До речі, нещодавно дебютував недорогий кросовер Mitsubishi вартістю $23 000.

Також Фокус розповідав про фургон-кросовер Nissan за $13 000.