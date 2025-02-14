Кроссовер Leaf и новый X-Trail: Nissan анонсировал будущие модели (фото)

Nissan представит ряд новых моделей в 2025 и 2026 годах. Большинство из них будут гибридами или электромобилями.

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Nissan готовит масштабное обновление своей линейки. В 2025-2026 годах дебютируют шесть новых моделей. Об этом стало известно на собрании, где презентовали финансовую отчетность компании, сообщает сайт Carscoops.

Nissan анонсировал шесть новых моделей Фото: Nissan

Главной новинкой, безусловно, станет электромобиль Nissan Leaf третьего поколения, который представят в этом году. Уже известно, что он претерпит кардинальные изменения и превратится в обтекаемый купе-кроссовер, а его запас хода существенно возрастет.

Nissan Leaf превратят в электрокроссовер Фото: Nissan

Кроме того, в 2025 году дебютирует компактный электромобиль Nissan Micra, построенный на базе хэтчбека Renault 5. Его запас хода достигнет примерно 400 км.

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Также в этом году ожидается обновление Nissan Dayz и Elgrand для японского рынка. А еще на рынок выйдет большой электрический седан Nissan N7 с обтекаемым дизайном. Его уже презентовали.

Nissan Micra станет электрокаром Фото: Nissan

В 2026 году дебютирует новый Nissan X-Trail/Rogue пятого поколения. У него будет сразу две гибридные модификации: к варианту e-Power впервые присоединится плагин-гибрид с силовой установкой от Mitsubishi Outlander PHEV (это возможно, ведь две модели построены на одной платформе).

Кстати, недавно стало известно, что в 2027 году Nissan выпустит бюджетный электрокар за 20 000 евро.

Также Фокус писал об оригинальном фургоне-кроссовере Nissan за $13 000.