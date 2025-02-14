Кроссовер Leaf и новый X-Trail: Nissan анонсировал будущие модели (фото)
Nissan представит ряд новых моделей в 2025 и 2026 годах. Большинство из них будут гибридами или электромобилями.
Nissan готовит масштабное обновление своей линейки. В 2025-2026 годах дебютируют шесть новых моделей. Об этом стало известно на собрании, где презентовали финансовую отчетность компании, сообщает сайт Carscoops.
Главной новинкой, безусловно, станет электромобиль Nissan Leaf третьего поколения, который представят в этом году. Уже известно, что он претерпит кардинальные изменения и превратится в обтекаемый купе-кроссовер, а его запас хода существенно возрастет.
Кроме того, в 2025 году дебютирует компактный электромобиль Nissan Micra, построенный на базе хэтчбека Renault 5. Его запас хода достигнет примерно 400 км.
Также в этом году ожидается обновление Nissan Dayz и Elgrand для японского рынка. А еще на рынок выйдет большой электрический седан Nissan N7 с обтекаемым дизайном. Его уже презентовали.
В 2026 году дебютирует новый Nissan X-Trail/Rogue пятого поколения. У него будет сразу две гибридные модификации: к варианту e-Power впервые присоединится плагин-гибрид с силовой установкой от Mitsubishi Outlander PHEV (это возможно, ведь две модели построены на одной платформе).
Кстати, недавно стало известно, что в 2027 году Nissan выпустит бюджетный электрокар за 20 000 евро.
Также Фокус писал об оригинальном фургоне-кроссовере Nissan за $13 000.