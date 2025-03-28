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Авто

Неприметный 32-летний внедорожник от General Motors продали по цене Lamborghini (фото)

GMC Typhoon 1993, GMC Typhoon, капсула времени
Фото: Bring a Trailer | GMC Typhoon является одним из первых заряженных внедорожников

GMC Typhoon 1993 года — один из первых заряженных внедорожников. 280-сильный V6 с турбонаддувом позволяет ему разгоняться до сотни за 5,3 с.

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В США на аукционе Bring a Trailer продали внедорожник GMC Typhoon 1993 года. За неприметное авто отдали 226 000 долларов — как за новый Lamborghini Urus. О нем рассказали на сайте аукциона.

GMC Typhoon, GMC Typhoon 1993, капсула времени Fullscreen
Авто проехало всего 1107 км
Фото: Bring a Trailer

Высокая цена GMC Typhoon обусловлена двумя факторами. Во-первых, это капсула времени с пробегом 1107 км. Внедорожник прекрасно сохранился снаружи и внутри.

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Во-вторых, GMC Typhoon — редкая спортивная модель и один из первых заряженных внедорожников. Его можно назвать предшественником Mercedes G63 AMG или BMW X5 M. Изготовлено всего 4697 таких авто.

двигатель GMC Typhoon, GMC Typhoon 1993, капсула времени Fullscreen
Внедорожник оснащен 280-сильным V6 с турбонаддувом
Фото: Bring a Trailer

GMC Typhoon — мощный собрат Chevrolet Blazer. Внедорожник оснащен 4,3-литровым V6 с турбонаддувом, который развивает 280 л. с. и 475 Нм. С 4-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с — на уровне Chevrolet Corvette и Porsche 911 тех лет.

салон GMC Typhoon, GMC Typhoon 1993, капсула времени Fullscreen
GMC Typhoon прекрасно сохранился
Фото: Bring a Trailer

Кроме того, GMC Typhoon оснащен самоблокирующимся дифференциалом и увеличенными тормозами, а его подвеска доработана.

салон GMC Typhoon 1993 года, капсула времени Fullscreen
В салоне установлены спортивные кресла
Фото: Bring a Trailer

Отличить спортивный внедорожник можно по обвесу, уменьшенному клиренсу и особым 16-дюймовым дискам. В салоне установлены спортивные кожаные сиденья. Комплектация включает кондиционер и круиз-контроль.

Кстати, недавно на аукцион выставили самую необычную Toyota, которая напоминает карету.

Также Фокус писал, что с молотка уйдет винтажный роскошный винтажный Mercedes Джека Николсона.