Неприметный 32-летний внедорожник от General Motors продали по цене Lamborghini (фото)

GMC Typhoon 1993 года — один из первых заряженных внедорожников. 280-сильный V6 с турбонаддувом позволяет ему разгоняться до сотни за 5,3 с.

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В США на аукционе Bring a Trailer продали внедорожник GMC Typhoon 1993 года. За неприметное авто отдали 226 000 долларов — как за новый Lamborghini Urus. О нем рассказали на сайте аукциона.

Авто проехало всего 1107 км Фото: Bring a Trailer

Высокая цена GMC Typhoon обусловлена двумя факторами. Во-первых, это капсула времени с пробегом 1107 км. Внедорожник прекрасно сохранился снаружи и внутри.

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Во-вторых, GMC Typhoon — редкая спортивная модель и один из первых заряженных внедорожников. Его можно назвать предшественником Mercedes G63 AMG или BMW X5 M. Изготовлено всего 4697 таких авто.

Внедорожник оснащен 280-сильным V6 с турбонаддувом Фото: Bring a Trailer

GMC Typhoon — мощный собрат Chevrolet Blazer. Внедорожник оснащен 4,3-литровым V6 с турбонаддувом, который развивает 280 л. с. и 475 Нм. С 4-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с — на уровне Chevrolet Corvette и Porsche 911 тех лет.

GMC Typhoon прекрасно сохранился Фото: Bring a Trailer

Кроме того, GMC Typhoon оснащен самоблокирующимся дифференциалом и увеличенными тормозами, а его подвеска доработана.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Bring a Trailer

Отличить спортивный внедорожник можно по обвесу, уменьшенному клиренсу и особым 16-дюймовым дискам. В салоне установлены спортивные кожаные сиденья. Комплектация включает кондиционер и круиз-контроль.

Кстати, недавно на аукцион выставили самую необычную Toyota, которая напоминает карету.

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