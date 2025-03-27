Похожа на карету: на продажу выставили самую необычную Toyota (фото)
Компактный седан Toyota WiLL Vi отличается экстравагантным дизайном. Недорогую модель выпускали небольшими партиями и продавали только в Японии.
В Канаде на аукцион Bring a Trailer Toyota WiLL Vi 2000 года. Это самая необычная модель японской марки. О ней рассказали на сайте аукциона.
Бренд WiLL существовал в 1999-2004 годах и был создан группой японских корпораций. Среди его основателей — не только Toyota, но и Panasonic и пивоваренная компания Asahi. В линейке WiLL была разнообразная продукция и, в частности, несколько необычных моделей Toyota. Кстати, они встречаются и в Украине.
Компактный седан Toyota WiLL Vi отличается нестандартным дизайном со странным силуэтом, ведь ее создатели вдохновлялись каретами. Его заднее стекло имеет обратный наклон.
Необычно выглядит и салон с приборами по центру и массивной рельефной передней панелью. Комплектация включает кондиционер, электростеклоподъемники и магнитолу с CD-плеером.Важно
В основе WiLL Vi лежит платформа Toyota Yaris первого поколения. Седан оснащен 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 л.с. и 4-ступенчатой автоматической КПП.
Toyota WiLL Vi продавали только в Японии, поэтому руль авто расположен справа. Конкретно этот седан завезли в Канаду в 2024 году. Его пробег составляет 48 тыс. км.
Между прочим, недавно на аукцион выставили роскошный старинный Mercedes Джека Николсона.
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