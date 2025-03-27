Похожа на карету: на продажу выставили самую необычную Toyota (фото)

Компактный седан Toyota WiLL Vi отличается экстравагантным дизайном. Недорогую модель выпускали небольшими партиями и продавали только в Японии.

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В Канаде на аукцион Bring a Trailer Toyota WiLL Vi 2000 года. Это самая необычная модель японской марки. О ней рассказали на сайте аукциона.

Авто создано на платформе Toyota Yaris Фото: Bring a Trailer

Бренд WiLL существовал в 1999-2004 годах и был создан группой японских корпораций. Среди его основателей — не только Toyota, но и Panasonic и пивоваренная компания Asahi. В линейке WiLL была разнообразная продукция и, в частности, несколько необычных моделей Toyota. Кстати, они встречаются и в Украине.

Дизайнеры Toyota вдохновлялись каретами Фото: Bring a Trailer

Компактный седан Toyota WiLL Vi отличается нестандартным дизайном со странным силуэтом, ведь ее создатели вдохновлялись каретами. Его заднее стекло имеет обратный наклон.

Салон Toyota WiLL Vi также отличается необычным дизайном Фото: Bring a Trailer

Необычно выглядит и салон с приборами по центру и массивной рельефной передней панелью. Комплектация включает кондиционер, электростеклоподъемники и магнитолу с CD-плеером.

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В основе WiLL Vi лежит платформа Toyota Yaris первого поколения. Седан оснащен 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 л.с. и 4-ступенчатой автоматической КПП.

Седан продавался только в Японии Фото: Bring a Trailer

Toyota WiLL Vi продавали только в Японии, поэтому руль авто расположен справа. Конкретно этот седан завезли в Канаду в 2024 году. Его пробег составляет 48 тыс. км.

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