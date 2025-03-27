Схожа на карету: на продаж виставили найнезвичнішу Toyota (фото)

Компактний седан Toyota WiLL Vi вирізняється екстравагантним дизайном. Недорогу модель випускали невеликими партіями і продавали лише в Японії.

Related video

У Канаді на аукціон Bring a Trailer Toyota WiLL Vi 2000 року. Це найнезвичніша модель японської марки. Про неї розповіли на сайті аукціону.

Авто створене на платформі Toyota Yaris Фото: Bring a Trailer

Бренд WiLL існував у 1999-2004 роках і був створений групою японських корпорацій. Серед його засновників – не лише Toyota, але й Panasonic та пивоварна компанія Asahi. У лінійці WiLL була різноманітна продукція і, зокрема, кілька незвичних моделей Toyota. До речі, вони зустрічаються і в Україні.

Дизайнери Toyota надихалися каретами Фото: Bring a Trailer

Компактний седан Toyota WiLL Vi вирізняється нестандартним дизайном із дивним силуетом, адже її творці надихалися каретами. Його заднє скло має зворотній нахил.

Салон Toyota WiLL Vi також вирізняється незвичним дизайном Фото: Bring a Trailer

Незвичний вигляд має і салон із приладами по центру та масивною рельєфною передньою панеллю. Комплектація включає кондиціонер, електросклопідіймачі і магнітолу з CD-плеєром.

Важливо

Зірка 2000-х: в Україні виявили 19-річний Toyota Land Cruiser у новому стані (фото)

В основі WiLL Vi лежить платформа Toyota Yaris першого покоління. Седан оснащений 1,3-літровим бензиновим двигуном потужністю 87 к. с. і 4-ступінчастою автоматичною КПП.

Седан продавали лише в Японії Фото: Bring a Trailer

Toyota WiLL Vi продавали лише в Японії, тому кермо авто розташоване праворуч. Конкретно цей седан завезли до Канади у 2024 році. Його пробіг становить 48 тис. км.

Між іншим, нещодавно на аукціон виставили розкішний старовинний Mercedes Джека Ніколсона.

Також Фокус розповідав про найшвидшу і найдорожчу Toyota.