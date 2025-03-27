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Схожа на карету: на продаж виставили найнезвичнішу Toyota (фото)

Toyota WiLL Vi, Toyota WiLL Vi 2000, WiLL Vi, седан Toyota
Фото: Bring a Trailer | Toyota WiLL Vi — оригінальний компактний седан

Компактний седан Toyota WiLL Vi вирізняється екстравагантним дизайном. Недорогу модель випускали невеликими партіями і продавали лише в Японії.

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У Канаді на аукціон Bring a Trailer Toyota WiLL Vi 2000 року. Це найнезвичніша модель японської марки. Про неї розповіли на сайті аукціону.

Toyota WiLL Vi 2000, Toyota WiLL Vi, WiLL Vi, седан Toyota Fullscreen
Авто створене на платформі Toyota Yaris
Фото: Bring a Trailer

Бренд WiLL існував у 1999-2004 роках і був створений групою японських корпорацій. Серед його засновників – не лише Toyota, але й Panasonic та пивоварна компанія Asahi. У лінійці WiLL була різноманітна продукція і, зокрема, кілька незвичних моделей Toyota. До речі, вони зустрічаються і в Україні.

WiLL Vi, Toyota WiLL Vi, Toyota WiLL Vi 2000, седан Toyota Fullscreen
Дизайнери Toyota надихалися каретами
Фото: Bring a Trailer

Компактний седан Toyota WiLL Vi вирізняється нестандартним дизайном із дивним силуетом, адже її творці надихалися каретами. Його заднє скло має зворотній нахил.

салон Toyota WiLL Vi, Toyota WiLL Vi 2000, седан Toyota Fullscreen
Салон Toyota WiLL Vi також вирізняється незвичним дизайном
Фото: Bring a Trailer

Незвичний вигляд має і салон із приладами по центру та масивною рельєфною передньою панеллю. Комплектація включає кондиціонер, електросклопідіймачі і магнітолу з CD-плеєром.

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В основі WiLL Vi лежить платформа Toyota Yaris першого покоління. Седан оснащений 1,3-літровим бензиновим двигуном потужністю 87 к. с. і 4-ступінчастою автоматичною КПП.

Салон WiLL Vi, Toyota WiLL Vi, Toyota WiLL Vi 2000, седан Toyota Fullscreen
Седан продавали лише в Японії
Фото: Bring a Trailer

Toyota WiLL Vi продавали лише в Японії, тому кермо авто розташоване праворуч. Конкретно цей седан завезли до Канади у 2024 році. Його пробіг становить 48 тис. км.

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