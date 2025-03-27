Схожа на карету: на продаж виставили найнезвичнішу Toyota (фото)
Компактний седан Toyota WiLL Vi вирізняється екстравагантним дизайном. Недорогу модель випускали невеликими партіями і продавали лише в Японії.
У Канаді на аукціон Bring a Trailer Toyota WiLL Vi 2000 року. Це найнезвичніша модель японської марки. Про неї розповіли на сайті аукціону.
Бренд WiLL існував у 1999-2004 роках і був створений групою японських корпорацій. Серед його засновників – не лише Toyota, але й Panasonic та пивоварна компанія Asahi. У лінійці WiLL була різноманітна продукція і, зокрема, кілька незвичних моделей Toyota. До речі, вони зустрічаються і в Україні.
Компактний седан Toyota WiLL Vi вирізняється нестандартним дизайном із дивним силуетом, адже її творці надихалися каретами. Його заднє скло має зворотній нахил.
Незвичний вигляд має і салон із приладами по центру та масивною рельєфною передньою панеллю. Комплектація включає кондиціонер, електросклопідіймачі і магнітолу з CD-плеєром.
В основі WiLL Vi лежить платформа Toyota Yaris першого покоління. Седан оснащений 1,3-літровим бензиновим двигуном потужністю 87 к. с. і 4-ступінчастою автоматичною КПП.
Toyota WiLL Vi продавали лише в Японії, тому кермо авто розташоване праворуч. Конкретно цей седан завезли до Канади у 2024 році. Його пробіг становить 48 тис. км.
Між іншим, нещодавно на аукціон виставили розкішний старовинний Mercedes Джека Ніколсона.
Також Фокус розповідав про найшвидшу і найдорожчу Toyota.