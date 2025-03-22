На аукціон виставили розкішний вінтажний Mercedes Джека Ніколсона (фото)
Виготовили лише 2677 Mercedes 600 W100. Люксовий седан оснастили двома кондиціонерами, електроприводом дверей, пневмопідвіскою та 250-сильним інжекторним V8.
У Великій Британії на аукціон Bonhams виставили седан Mercedes 600 1972 року. За нього планують отримати від 70 000 до 90 000 фунтів стерлінгів ($90 000 – 116 000). Розкішне авто належало зірковому актору Джеку Ніколсону. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.
Джек Ніколсон купив Mercedes 600 W100 новим. На той час це було найрозкішніше та найінноваційніше авто у світі. Серед його власників також були Джон Леннон, Елізабет Тейлор, Елвіс Преслі, Леонід Брежнєв, Мао Цзедун, Ніколає Чаушеску та інші знаменитості.
Mercedes 600 був у колекції авто Джека Ніколсона не одне десятиріччя, а пізніше експонувався в автомузеї Петерсена в Каліфорнії. Люксовий седан чудово зберігся.
Mercedes 600 W100 виготовляли з 1963 по 1981 рік і він був флагманом німецької марки. Усього випустили лише 2677 таких авто.Важливо
Седан став втіленням технічного прогресу, адже мав два кондиціонери (спереду та ззаду), люк, круїз-контроль, електроприводи сидінь, дверей та кришки багажника.
Під капотом Mercedes 600 1972 року встановлено 6,3-літровий інжекторний V8 потужністю 250 к. с. Із 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до сотні займає 9,7 с, а максимальна швидкість становить 208 км/год. Седан оснащений гідропневматичною підвіскою та дисковими гальмами на всіх колесах.
Між іншим, нещодавно старий універсал Mercedes W124 пішов із молотка за $128 800.
Також Фокус писав, що на аукціон виставили мініатюрний електричний клон "Гелендвагена".