На аукціон виставили розкішний вінтажний Mercedes Джека Ніколсона (фото)

Виготовили лише 2677 Mercedes 600 W100. Люксовий седан оснастили двома кондиціонерами, електроприводом дверей, пневмопідвіскою та 250-сильним інжекторним V8.

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У Великій Британії на аукціон Bonhams виставили седан Mercedes 600 1972 року. За нього планують отримати від 70 000 до 90 000 фунтів стерлінгів ($90 000 – 116 000). Розкішне авто належало зірковому актору Джеку Ніколсону. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Mercedes 600 W100 був найрозкішнішим авто свого часу Фото: bonhams.com

Джек Ніколсон купив Mercedes 600 W100 новим. На той час це було найрозкішніше та найінноваційніше авто у світі. Серед його власників також були Джон Леннон, Елізабет Тейлор, Елвіс Преслі, Леонід Брежнєв, Мао Цзедун, Ніколає Чаушеску та інші знаменитості.

Mercedes 600 непогано зберігся Фото: bonhams.com

Mercedes 600 був у колекції авто Джека Ніколсона не одне десятиріччя, а пізніше експонувався в автомузеї Петерсена в Каліфорнії. Люксовий седан чудово зберігся.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: bonhams.com

Mercedes 600 W100 виготовляли з 1963 по 1981 рік і він був флагманом німецької марки. Усього випустили лише 2677 таких авто.

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Седан став втіленням технічного прогресу, адже мав два кондиціонери (спереду та ззаду), люк, круїз-контроль, електроприводи сидінь, дверей та кришки багажника.

Під капотом встановлено 250-сильний інжекторний V8 Фото: bonhams.com

Під капотом Mercedes 600 1972 року встановлено 6,3-літровий інжекторний V8 потужністю 250 к. с. Із 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до сотні займає 9,7 с, а максимальна швидкість становить 208 км/год. Седан оснащений гідропневматичною підвіскою та дисковими гальмами на всіх колесах.

Між іншим, нещодавно старий універсал Mercedes W124 пішов із молотка за $128 800.

Також Фокус писав, що на аукціон виставили мініатюрний електричний клон "Гелендвагена".