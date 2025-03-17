Старий універсал Mercedes W124 пішов із молотка за ціною нового "Гелендвагена" (фото)

Mercedes W124 AMG — раритетний заряджений варіант універсала. Авто оснастили 272-сильною шісткою, а його ходову доопрацьовали.

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У США на аукціоні Gooding&Company продали універсал Mercedes-Benz W124 1991 року. За авто віддали 128 800 доларів – як за новий "Гелендваген". Про це повідомляється на сайті аукціону.

Універсал отримав скромний обвіс та особливі колісні диски Фото: GOODING&COMPANY

Річ у тім, що з молотка пішов дуже рідкісний Mercedes-Benz W124 AMG. Заряджену модель випустили невеликою серією, адже зазвичай в AMG доопрацьовували седани та купе Mercedes W124.

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Mercedes-Benz 300 TE AMG 3.4-24 (саме така повна назва моделі) оснащений 3,3-літровою рядною шісткою потужністю 272 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Також доопрацьована підвіска універсала та встановлені збільшені гальма.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: GOODING&COMPANY

Mercedes W124 AMG – вовк в овечій шкурі, адже від стандартної моделі його відрізняють лише чорна решітка радіатора, скромний обвіс і особливі 16-дюймові диски.

Авто оснащене 272-сильною шісткою Фото: GOODING&COMPANY

У салоні встановлено спортивні крісла, а в оздобленні використано шкіру і дерево. Комплектація включає клімат-контроль, люк, радіо, підігрів сидінь та трекшн-контроль. У комплекті з авто продали фірмове кермо AMG, яке можна встановити своїми силами.

Раніше Фокус розповідав про 35-річний Mercedes W126 у новому стані.

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