Старый универсал Mercedes W124 ушел с молотка по цене нового "Гелендвагена" (фото)

Mercedes W124 AMG — раритетный заряженный вариант универсала. Авто оснастили 272-сильной шестеркой, а его ходовую доработали.

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В США на аукционе Gooding&Company продали универсал Mercedes-Benz W124 1991 года. За авто отдали 128 800 долларов — как за новый "Гелендваген". Об этом сообщается на сайте аукциона.

Универсал получил скромный обвес и особые колесные диски Фото: GOODING&COMPANY

Дело в том, что с молотка ушел очень редкий Mercedes-Benz W124 AMG. Заряженную модель выпустили небольшой серией, ведь обычно в AMG дорабатывали седаны и купе Mercedes W124.

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Mercedes-Benz 300 TE AMG 3.4-24 (именно такое полное название модели) оснащен 3,3-литровой рядной шестеркой мощностью 272 л.с. и 5-ступенчатой механической КПП. Также доработана подвеска универсала и установлены увеличенные тормоза.

В салоне установили спортивные кресла Фото: GOODING&COMPANY

Mercedes W124 AMG — волк в овечьей шкуре, ведь от стандартной модели его отличают лишь черная решетка радиатора, скромный обвес и особые 16-дюймовые диски.

Авто оснащено 272-сильной шестеркой Фото: GOODING&COMPANY

В салоне установлены спортивные кресла, а в отделке использованы кожа и дерево. Комплектация включает климат-контроль, люк, радио, подогрев сидений и трекшн-контроль. В комплекте с авто продали фирменный руль AMG, который можно установить своими силами.

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