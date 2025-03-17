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Авто

Старый универсал Mercedes W124 ушел с молотка по цене нового "Гелендвагена" (фото)

Mercedes W124 AMG, Mercedes W124, универсал Mercedes, Mercedes-Benz W124, Mercedes-Benz 300 TE
Фото: GOODING&COMPANY | Mercedes W124 AMG — редкая заряженная версия универсала

Mercedes W124 AMG — раритетный заряженный вариант универсала. Авто оснастили 272-сильной шестеркой, а его ходовую доработали.

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В США на аукционе Gooding&Company продали универсал Mercedes-Benz W124 1991 года. За авто отдали 128 800 долларов — как за новый "Гелендваген". Об этом сообщается на сайте аукциона.

Mercedes 300 TE AMG, Mercedes W124, Mercedes W124 AMG, универсал Mercedes, Mercedes-Benz W124, Mercedes-Benz 300 TE Fullscreen
Универсал получил скромный обвес и особые колесные диски
Фото: GOODING&COMPANY

Дело в том, что с молотка ушел очень редкий Mercedes-Benz W124 AMG. Заряженную модель выпустили небольшой серией, ведь обычно в AMG дорабатывали седаны и купе Mercedes W124.

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Mercedes-Benz 300 TE AMG 3.4-24 (именно такое полное название модели) оснащен 3,3-литровой рядной шестеркой мощностью 272 л.с. и 5-ступенчатой механической КПП. Также доработана подвеска универсала и установлены увеличенные тормоза.

салон Mercedes W124, Mercedes W124 AMG, универсал Mercedes, Mercedes-Benz W124, Mercedes-Benz 300 TE Fullscreen
В салоне установили спортивные кресла
Фото: GOODING&COMPANY

Mercedes W124 AMG — волк в овечьей шкуре, ведь от стандартной модели его отличают лишь черная решетка радиатора, скромный обвес и особые 16-дюймовые диски.

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Мотор Mercedes 300 TE AMG, Mercedes W124, Mercedes W124 AMG, универсал Mercedes, Mercedes-Benz W124, Mercedes-Benz 300 TE Fullscreen
Авто оснащено 272-сильной шестеркой
Фото: GOODING&COMPANY

В салоне установлены спортивные кресла, а в отделке использованы кожа и дерево. Комплектация включает климат-контроль, люк, радио, подогрев сидений и трекшн-контроль. В комплекте с авто продали фирменный руль AMG, который можно установить своими силами.

Ранее Фокус рассказывал о 35-летнем Mercedes W126 в новом состоянии.

Также мы писали о миниатюрном электрическом клоне "Гелендвагена".

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