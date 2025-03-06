Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

На продажу выставили самый маленький "Гелендваген": это миниатюрный электрокар (фото)

копия гелендвагена, клон гелендвагена, Mercedes G-Class
Фото: Mecum | Bodo G-Wagon является уменьшенной копией Mercedes G-Class

Гольфкар Bodo G-Wagon напоминает "Гелендваген", однако значительно меньше по размерам. Электромобиль получил кондиционер, камеру и четыре дисплея.

Related video

В США на аукцион Mecum выставили миниатюрный электромобиль Bodo G-Wagon. Он является уменьшенной копией Mercedes G-Class. О нем рассказали на сайте аукциона.

клон гелендвагена, Mercedes G-Class Fullscreen
Электрокар оснастили 20-сильным мотором
Фото: Mecum

Bodo G-Wagon — трехметровый электрический гольфкар из Китая. Его угловатый дизайн с вертикальными стойками крыши повторяет стиль "Гелендваген". В духе Mercedes G-Class выполнили и решетку радиатора и круглые фары, а сзади даже установили запасное колесо.

Bodo G-Wagon, клон гелендвагена, Mercedes G-Class Fullscreen
В салоне установили четыре дисплея
Фото: Mecum

Вместе с тем, салон Bodo G-Wagon — самобытный и не похож на интерьер "Гелендвагена". На передней панели установлены два дисплея, отдельные мониторы есть и у задних пассажиров.

Важно
Поддельный Mercedes продали по цене настоящего суперкара (фото)
Поддельный Mercedes продали по цене настоящего суперкара (фото)

Кроме того, бюджетный клон "Гелендвагена" получил кондиционер, отопитель, центральный замок, электростеклоподъемники, литые диски и даже камеру заднего вида.

Читать также

Игра только начинается: как ударит по Трампу отказ от помощи Украине

Цифра удивит: какая будет пенсия, если трудовой стаж 20 лет

С ракетами SCALP-EG и бомбами AASM: над Украиной заметили первые Mirage 2000-5F, — СМИ (фото)

Доставили тайно: в сети показали кадры с итальянским БТР Puma на вооружении ВСУ (фото)

салон Bodo G-Wagon, клон гелендвагена, Mercedes G-Class Fullscreen
Фото: Mecum

На задней оси Bodo G-Wagon установлен небольшой электромотор на 20 л. с. (15 кВт), который позволяет развивать 56 км/ч. Компактная батарея емкостью 10 кВт∙ч позволяет проехать 130 км без подзарядки. Замедляют электрокар дисковые тормоза на всех колесах.

Кстати, недавно на аукцион выставили и Suzuki Jimny, который превратили в клон шестиколесного "Гелендвагена".

Также Фокус писал, что в Киеве видели 800-сильный Mercedes G-Class Brabus.

Читать также

Эконом-вариант: тест-драйв обновленного кроссовера Skoda Kamiq

Стильный и практичный: представлен новый Audi A6 2025 (фото, видео)

Их выпустили всего 77: в Киеве заметили роскошный лимузин Mercedes 2000-х (фото)

На рынок выходит недорогой электрокроссовер Renault с запасом хода более 400 км (фото)