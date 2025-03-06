На продажу выставили самый маленький "Гелендваген": это миниатюрный электрокар (фото)

Гольфкар Bodo G-Wagon напоминает "Гелендваген", однако значительно меньше по размерам. Электромобиль получил кондиционер, камеру и четыре дисплея.

Related video

В США на аукцион Mecum выставили миниатюрный электромобиль Bodo G-Wagon. Он является уменьшенной копией Mercedes G-Class. О нем рассказали на сайте аукциона.

Электрокар оснастили 20-сильным мотором Фото: Mecum

Bodo G-Wagon — трехметровый электрический гольфкар из Китая. Его угловатый дизайн с вертикальными стойками крыши повторяет стиль "Гелендваген". В духе Mercedes G-Class выполнили и решетку радиатора и круглые фары, а сзади даже установили запасное колесо.

В салоне установили четыре дисплея Фото: Mecum

Вместе с тем, салон Bodo G-Wagon — самобытный и не похож на интерьер "Гелендвагена". На передней панели установлены два дисплея, отдельные мониторы есть и у задних пассажиров.

Важно

Поддельный Mercedes продали по цене настоящего суперкара (фото)

Кроме того, бюджетный клон "Гелендвагена" получил кондиционер, отопитель, центральный замок, электростеклоподъемники, литые диски и даже камеру заднего вида.

Фото: Mecum

На задней оси Bodo G-Wagon установлен небольшой электромотор на 20 л. с. (15 кВт), который позволяет развивать 56 км/ч. Компактная батарея емкостью 10 кВт∙ч позволяет проехать 130 км без подзарядки. Замедляют электрокар дисковые тормоза на всех колесах.

Кстати, недавно на аукцион выставили и Suzuki Jimny, который превратили в клон шестиколесного "Гелендвагена".

Также Фокус писал, что в Киеве видели 800-сильный Mercedes G-Class Brabus.