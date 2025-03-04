Миниатюрный эксклюзив: на аукцион выставили уникальный шестиколесный Suzuki Jimny (фото)
Миниатюрный внедорожник Suzuki Jimny удлинили и добавили ему третью ось. Салон украсили дорогой кожей.
В Великобритании на аукцион Historics выставили необычный шестиколесный пикап Suzuki Jimny. За оригинальное авто планируют получить 40-50 тыс. фунтов стерлингов ($50 500 — 63 000). Об этом сообщается на сайте аукциона.
Оригинальный тюнинг Suzuki Jimny 2019 года выполнило британское ателье Mocho Fabrication. Миниатюрный внедорожник удлинили, что позволило добавить третью ось и установить грузовую платформу. Впрочем, ведущими остаются только четыре колеса.
Кроме того, шестиколесный Suzuki Jimny получил дуги и внедорожные шины. Окрасили авто в трендовый цвет Nardo Gray.Важно
Салон Suzuki Jimny обшили дорогой кожей под цвет кузова. Кроме того, установили мощную акустику Kenwood.
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На данный момент шестиколесный пикап Suzuki Jimny оснащен стандартным 1,5-литровым двигателем на 105 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Впрочем, в комплекте с авто идет турбина Garrett, которая увеличит мощность до 170 л. с. (владелец не успел ее установить). Полноприводная трансмиссия с понижающей передачей также не претерпела изменений.
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