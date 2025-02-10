В Польше выпустят роскошный шестиколесный папамобиль на базе "Гелендвагена" (фото)

Mercedes G-Class превратили в шестиколесный папамобиль Habemus с открытой платформой сзади. Авто украсили позолотой, а его салон отделали кожей.

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Польское ателье Carlex Design, которое выполняет тюнинг "Гелендвагена", готовит новый интересный проект Habemus. Там планируют выпустить шестиколесный папамобиль. Об этом сообщается на странице компании в Instagram.

Папамобиль разработали в Польше Фото: Carlex Design

Mercedes G-Class 2024 года удлинили и добавили третью ось. Сзади образовалась большая открытая платформа, где установили поворотное кожаное кресло для Папы Римского и сиденье для охраны. Для посадки и высадки установили лестницу и перила.

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В отделке использовали позолоту, а на полу застелили красный ковер. Передняя панель "Гелендвагена" не претерпела изменений, однако для водителя и пассажира установили новые сиденья.

"Гелендваген" имеет открытую платформу сзади Фото: Carlex Design

Кроме того, папамобиль Mercedes G-Class Habemus отличается белоснежным окрасом, а его бамперы, колесные диски, зеркала, молдинги и решетку радиатора украсили позолотой. На передних крыльях появились флагштоки.

Сзади появились всходы для посадки и высадки Фото: Carlex Design

В Carlex Design пока не сообщают, когда изготовят новый Mercedes G-Class Habemus. Впрочем, известно, что недавно Папа Римский получил новый электрический "Гелендваген".

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