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Авто

800-сильный монстр: тюнеры скрестили старый универсал Mercedes W123 и Toyota Supra (фото)

Mercedes W123, тюнинг Mercedes W123, Универсал Mercedes W123, Mercedes W123, тюнинг Mercedes W123
Фото: Carakoom | Старый Mercedes W123 доработали в Финляндии

Mercedes W123 оснастили 800-сильным турбодизелем и спортивной подвеской. Универсал занижен, а его кузов полностью изготовлен из карбона.

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Универсал Mercedes-Benz W123 1981 года получил вторую жизнь. Его превратили в сверхмощный снаряд. Об этом сообщает сайт Carakoom.

Тюнинг Mercedes W123 выполнило финское ателье Black Smoke Racing. От стандартного авто осталось очень мало деталей.

универсал мерседес 123, Mercedes W123, тюнинг Mercedes W123, Универсал Mercedes W123, Универсал Mercedes W123 Fullscreen
Кузов авто изготовили из карбона
Фото: Carakoom

Под капот Mercedes W123 установили 3,2-литровый шестицилиндровый турбодизель OM613 от более нового E-Class 2000-х. Ему заменили интеркулер, картер, выпускной коллектор и масляный насос, а также установили огромную турбину Turbosmart TS1 7880.

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Результат — 800 л. с. и 900 Н∙м. Универсал Mercedes W123 оснастили 5-ступенчатой секвентальной КПП MA Racing Gears и задним мостом Bulldog с самоблокирующимся дифференциалом.

Автомобиль получил подрамники и тормоза от Toyota Supra. Кроме того, в тюнинг Mercedes W123 входит полностью новая регулируемая подвеска от BC Racing.

тюнинг мерседес 123, Mercedes W123, тюнинг Mercedes W123, Универсал Mercedes W123, Mercedes W123 Fullscreen
Детали шасси позаимствовали у Toyota Supra
Фото: Carakoom
мотор мерседес ом613, Mercedes W123, тюнинг Mercedes W123, Универсал Mercedes W123, Mercedes W123 Fullscreen
Под капотом установлен 800-сильный турбодизель
Фото: Carakoom

Кузов также изготовили заново, причем все детали карбоновые. Универсал Mercedes W123 занижен и оснащен 19-дюймовыми литыми дисками North Wheels 007. К тому же, появились обвес, диффузор и оригинальный окрас.

Кстати, недавно обнаружили редкое купе Mercedes W126 AMG в новом состоянии. Его цена составляет 600 000 долларов.

Также Фокус сообщал об эксклюзивном тюнингованном "Гелендвагене" за $300 000 в Киеве.