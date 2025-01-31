800-сильный монстр: тюнеры скрестили старый универсал Mercedes W123 и Toyota Supra (фото)

Mercedes W123 оснастили 800-сильным турбодизелем и спортивной подвеской. Универсал занижен, а его кузов полностью изготовлен из карбона.

Related video

Универсал Mercedes-Benz W123 1981 года получил вторую жизнь. Его превратили в сверхмощный снаряд. Об этом сообщает сайт Carakoom.

Тюнинг Mercedes W123 выполнило финское ателье Black Smoke Racing. От стандартного авто осталось очень мало деталей.

Кузов авто изготовили из карбона Фото: Carakoom

Под капот Mercedes W123 установили 3,2-литровый шестицилиндровый турбодизель OM613 от более нового E-Class 2000-х. Ему заменили интеркулер, картер, выпускной коллектор и масляный насос, а также установили огромную турбину Turbosmart TS1 7880.

Важно

Классика во дворе: обнаружено кладбище старинных Mercedes-Benz (видео)

Результат — 800 л. с. и 900 Н∙м. Универсал Mercedes W123 оснастили 5-ступенчатой секвентальной КПП MA Racing Gears и задним мостом Bulldog с самоблокирующимся дифференциалом.

Автомобиль получил подрамники и тормоза от Toyota Supra. Кроме того, в тюнинг Mercedes W123 входит полностью новая регулируемая подвеска от BC Racing.

Детали шасси позаимствовали у Toyota Supra Фото: Carakoom Под капотом установлен 800-сильный турбодизель Фото: Carakoom

Кузов также изготовили заново, причем все детали карбоновые. Универсал Mercedes W123 занижен и оснащен 19-дюймовыми литыми дисками North Wheels 007. К тому же, появились обвес, диффузор и оригинальный окрас.

Кстати, недавно обнаружили редкое купе Mercedes W126 AMG в новом состоянии. Его цена составляет 600 000 долларов.

Также Фокус сообщал об эксклюзивном тюнингованном "Гелендвагене" за $300 000 в Киеве.