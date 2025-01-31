800-сильний монстр: тюнери схрестили старий універсал Mercedes W123 і Toyota Supra (фото)

Mercedes W123 оснастили 800-сильним турбодизелем та спортивною підвіскою. Універсал занижений, а його кузов повністю виготовлений із карбону.

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Універсал Mercedes-Benz W123 1981 року отримав друге життя. Його перетворили на надпотужний снаряд. Про це повідомляє сайт Carakoom.

Тюнінг Mercedes W123 виконало фінське ательє Black Smoke Racing. Від стандартного авто залишилося дуже мало деталей.

Кузов авто виготовили з карбону Фото: Carakoom

Під капот Mercedes W123 встановили 3,2-літровий шестициліндровий турбодизель OM613 від новішого E-Class 2000-х. Йому замінили інтеркулер, картер, випускний колектор і масляний насос, а також встановили величезну турбіну Turbosmart TS1 7880.

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Результат – 800 к. с. і 900 Н∙м. Універсал Mercedes W123 оснастили 5-ступінчастою секвентальною КПП MA Racing Gears та заднім мостом Bulldog із самоблокувальним диференціалом.

Автомобіль отримав підрамники та гальма від Toyota Supra. Крім того, у тюнінг Mercedes W123 включає повністю нову регульовану підвіску від BC Racing.

Деталі шасі запозичили в Toyota Supra Фото: Carakoom Під капотом встановлено 800-сильний турбодизель Фото: Carakoom

Кузов також виготовили заново, причому всі деталі карбонові. Універсал Mercedes W123 занижений та оснащений 19-дюймовими литими дисками North Wheels 007. До того ж, з'явилися обвіс, дифузор та оригінальне забарвлення.

До речі, нещодавно виявили рідкісне купе Mercedes W126 AMG у новому стані. Його ціна становить 600 000 доларів.

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