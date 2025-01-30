Настоящее искусство: в Польше создали невероятные "Гелендвагены" (фото)
Mercedes G-Class от Carlex Design украшают гравировкой на крыше. В отделке салона используют кожу крокодила и позолоту.
Польское ателье Carlex Design продолжает выполнять впечатляющий тюнинг "Гелендвагена". Эксклюзивную линейку One of One пополнили два ярких внедорожника. Об этом сообщается на сайте компании.
Над каждым из Mercedes G-Class работали по полтора года. Внедорожники получили новую решетку радиатора, бамперы, обвес и особые колесные диски.
Визитной карточкой семейства One of One является гравировка на крыше. В частности, внедорожник Mercedes G-Class Nuri, созданный для клиента из Узбекистана, а его крыша украшена традиционным узбекским орнаментом. Эксклюзивная зеленая краска содержит в себе сапфировую пыль.
Новый Mercedes G-Class Yellow Dragon разработали для покупателя из Китая, поэтому на его крыше выгравировали дракона.Важно
В интерьере "Гелендвагенов" установили четыре отдельных кресла и улучшили отделку. К примеру, салон Mercedes G-Class Nuri обшили кожей крокодила и украсили позолотой.
Силовой агрегат внедорожника не изменился. За основу взяли Mercedes-AMG G63 с 585-сильным V8 твин-турбо и 9-ступенчатым автоматом.
Кстати, недавно в Киеве видели эксклюзивный тюнингованный "Гелендваген" за 280 000 евро.
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