Настоящее искусство: в Польше создали невероятные "Гелендвагены" (фото)

Mercedes G-Class от Carlex Design украшают гравировкой на крыше. В отделке салона используют кожу крокодила и позолоту.

Польское ателье Carlex Design продолжает выполнять впечатляющий тюнинг "Гелендвагена". Эксклюзивную линейку One of One пополнили два ярких внедорожника. Об этом сообщается на сайте компании.

Mercedes G-Class Nuri Фото: Carlex Design

Над каждым из Mercedes G-Class работали по полтора года. Внедорожники получили новую решетку радиатора, бамперы, обвес и особые колесные диски.

Визитной карточкой семейства One of One является гравировка на крыше. В частности, внедорожник Mercedes G-Class Nuri, созданный для клиента из Узбекистана, а его крыша украшена традиционным узбекским орнаментом. Эксклюзивная зеленая краска содержит в себе сапфировую пыль.

Салон Mercedes G-Class Nuri украсили кожей крокодила и позолотой Фото: Carlex Design

Новый Mercedes G-Class Yellow Dragon разработали для покупателя из Китая, поэтому на его крыше выгравировали дракона.

В интерьере "Гелендвагенов" установили четыре отдельных кресла и улучшили отделку. К примеру, салон Mercedes G-Class Nuri обшили кожей крокодила и украсили позолотой.

Mercedes G-Class Yellow Dragon Фото: Carlex Design

Силовой агрегат внедорожника не изменился. За основу взяли Mercedes-AMG G63 с 585-сильным V8 твин-турбо и 9-ступенчатым автоматом.

