Маленький "Гелендваген": раскрыты подробности нового внедорожника Mercedes (фото)

Новый внедорожник Mercedes-Benz будет напоминать "Гелендваген", однако будет более компактным. Модель предложат исключительно в электрифицированных версиях.

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Появилась новая информация о будущем компактном внедорожнике Mercedes-Benz. Модель позиционируют, как младшего брата "Гелендвагена" и называют проект Little G ("маленький G"). О нем рассказали на сайте Motor1.

Внедорожник Mercedes станет одной из десяти новых моделей марки, которые презентуют в ближайшие три года. Среди других анонсированных новинок — седан Mercedes CLA третьего поколения и обновленный флагман S-Class.

Маленький "Гелендваген" представят в ближайшие три года Фото: Mercedes-Benz

Именно у Mercedes CLA позаимствуют платформу ММА для нового внедорожника. А вот своим брутальным угловатым дизайном авто будет напоминать уменьшенный "Гелендваген", хотя и не будет иметь рамы. Сейчас существует лишь один тизер модели и несколько неофициальных рендеров.

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Характеристики модели пока держатся в секрете. По одной версии, младший брат Mercedes G-Class будет доступен исключительно в электрических модификациях с 800-вольтными установками нового поколения с пониженным энергопотреблением.

Пока показали только один тизер модели Фото: Motor1.com

По другой версии, в линейке все же появятся и двигатели внутреннего сгорания, однако в составе гибридных установок, которые готовят для того же Mercedes CLA.

Кстати, недавно в Киеве заметили сверхмощный 800-сильный "Гелендваген".

Также Фокус рассказывал о новом электрическом аналоге Jeep Wrangler.