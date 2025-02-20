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Запас хода — 1000 км: электромобили Mercedes получат инновационную батарею (фото)

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Фото: Mercedes-Benz | Mercedes начал испытания твердотельной батареи

Новая твердотельная батарея Mercedes позволит увеличить запас хода электрокаров на 25%. К тому же, она более безопасна и быстрее заряжается.

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Mercedes-Benz разрабатывает новую твердотельную батарею для электрокаров и с февраля уже начал ее испытания. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Твердотельная батарея Mercedes-Benz разрабатывается совместно с американской компанией Factorial Energy и поступит в серийное производство до конца нынешнего десятилетия. Для ее тестов используется электромобиль Mercedes EQS.

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Твердотельная батарея позволит увеличить запас хода электрокаров на 25%
Фото: Mercedes-Benz

Первые результаты испытаний оказались очень обнадеживающими. Запас хода электрокара в реальных условиях достиг 1000 км тогда, как с обычной литий-ионной батареей он проезжает максимум 822 км без подзарядки. В Mercedes прогнозируют, что серийная твердотельная батарея позволит увеличить запас хода электрокаров на 25%.

Характеристики батареи Mercedes пока держатся в секрете. Известно, что она состоит из 12 модулей с твердым электролитом. Плотность энергии составляет 394 Вт∙ч на 1 кг массы.

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Новая твердотельная батарея — лишь первый этап в планах Mercedes-Benz. Следующее ее поколение будет иметь плотность энергии уже 450 Вт∙ч/кг, что обеспечит на 80% больший запас хода, чем у электрокаров с традиционными батареями.

Напомним, что твердотельные аккумуляторы обладают и рядом других преимуществ. В частности, они менее подвержены перегреву и воспламенению, а потому более безопасны и могут поддерживать большую скорость зарядки.

Между прочим, недавно в Украине изъяли суперкар Mercedes российского олигарха, который пытались вывезти за границу.

Также Фокус рассказывал об эксклюзивных Mercedes W124 стоимостью более 1,5 миллиона долларов.