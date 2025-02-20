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Запас ходу — 1000 км: електромобілі Mercedes отримають інноваційну батарею (фото)

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Фото: Mercedes-Benz | Mercedes почав випробування твердотільної батареї

Нова твердотільна батарея Mercedes дозволить збільшити запас ходу електрокарів на 25%. До того ж, вона безпечніша та швидше заряджається.

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Mercedes-Benz розробляє нову твердотільну батарею для електрокарів і з лютого вже почав її випробування. Про це повідомляє британське видання Autocar.

Твердотільна батарея Mercedes-Benz розробляється спільно із американською компанією Factorial Energy і надійде у серійне виробництво до кінця нинішнього десятиріччя. Для її тестів використовується електромобіль Mercedes EQS.

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Твердотільна батарея дозволить збільшити запас ходу електрокарів на 25%
Фото: Mercedes-Benz

Перші результати випробувань виявилися дуже обнадійливими. Запас ходу електрокара в реальних умовах сягнув 1000 км тоді, як зі звичайною літій-іонною батареєю він проїжджає максимум 822 км без підзарядки. У Mercedes прогнозують, що серійна твердотільна батарея дозволить збільшити запас ходу електрокарів на 25%.

Характеристики батареї Mercedes поки тримаються у секреті. Відомо, що вона складається з 12 модулів із твердим електролітом. Густина енергії становить 394 Вт∙год на 1 кг маси.

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Нова твердотільна батарея – лише перший етап у планах Mercedes-Benz. Наступне її покоління матиме густину енергії вже 450 Вт∙год/кг, що забезпечить на 80% більший запас ходу, аніж в електрокарів із традиційними батареями.

Нагадаємо, що твердотільні акумулятори мають і низку інших переваг. Зокрема, вони менш схильні до перегріву та займання, а тому безпечніші і можуть підтримувати більшу швидкість зарядки.

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