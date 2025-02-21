Маленький "Гелендваген": розкрито подробиці нового позашляховика Mercedes (фото)

Новий позашляховик Mercedes-Benz нагадуватиме "Гелендваген", проте буде компактнішим. Модель запропонують виключно в електрифікованих версіях.

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З’явилася нова інформація про майбутній компактний позашляховик Mercedes-Benz. Модель позиціонують, як молодшого брата "Гелендвагена" та називають проєкт Little G ("маленький G"). Про нього розповіли на сайті Motor1.

Позашляховик Mercedes стане одною із десяти нових моделей марки, які презентують у найближчі три роки. Серед інших анонсованих новинок – седан Mercedes CLA третього покоління та оновлений флагман S-Class.

Маленький "Гелендваген" представлять у найближчі три роки Фото: Mercedes-Benz

Саме в Mercedes CLA запозичать платформу ММА для нового позашляховика. А от своїм брутальним кутастим дизайном авто нагадуватиме зменшений "Гелендваген", хоч і не матиме рами. Наразі існує лише один тизер моделі та кілька неофіційних рендерів.

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Характеристики моделі поки тримають у секреті. За однією версією, молодший брат Mercedes G-Class буде доступний виключно в електричних модифікаціях із 800-вольтними установками нового покоління зі зниженою енерговитратою.

Наразі показали лише один тизер моделі Фото: Motor1.com

За іншою версією, у лінійці все ж з’являться і двигуни внутрішнього згоряння, проте в складі гібридних установок, які готують для того ж Mercedes CLA.

До речі, нещодавно в Києві помітили надпотужний 800-сильний "Гелендваген".

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