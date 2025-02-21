Внедорожный монстр: представлен самый мощный и необычный Jeep Wrangler (видео)

Новый Jeep Wrangler Speedster — двухместный внедорожный пикап-спорткар. Он отличается брутальным дизайном и оснащен 575-сильным V8.

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Jeep Wrangler получил самую необычную модификацию Speedster. Внедорожник превратили в экстремальное спортивное багги и будут выпускать лимитированными партиями по цене от 99 000 до 129 000 долларов. Об этом сообщается на сайте компании SoFlo Customs.

Именно эта мастерская из Флориды выполнила безумный тюнинг Jeep Wrangler. Теперь это внедорожный пикап-спорткар.

Важно

Внедорожная легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler

За основу взяли заряженный Jeep Wrangler Rubicon 392, однако его 6,4-литровый V8 Hemi доработали — перенастроили электронный блок управления и установили новый выхлоп. Мощность выросла с 470 до 575 л. с.

Сзади появилась 1,5-метровая грузовая платформа

Управляемость Jeep Wrangler Speedster улучшила спортивная подвеска, а огромные 40-дюймовые шины Nitto для бездорожья и электронные дифференциалы позволяют не бояться тяжелого бездорожья.

Салон украсили красно-черной кожей

К тому же, Jeep Wrangler облегчили, заменив почти все кузовные панели. Агрессивная передняя часть и небольшие крылья сделали авто похожим на раллийные внедорожники.

Внедорожник оснастили 575-сильным V8

Вместо задних сидений теперь установлена 1,5-метровая грузовая платформа. Крыша авто снимается, а двери можно заменить дугами. Салон обшили красно-черной кожей, а в качестве опций предлагают мощную аудиосистему и подножки с электроприводом.

Кстати, недавно показали фото электрического внедорожника, который станет альтернативой Jeep Wrangler.

Также Фокус рассказывал о 800-сильном тюнингованном "Гелендвагене".