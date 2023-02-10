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Авто

Юбилею посвящается: представлен самый дорогой и экстремальный Jeep в истории (фото)

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Фото: Stellantis | Лимитированный Jeep Wrangler Rubicon посвятили 20-летию модели

Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition доработан для бездорожья. Автомобилю увеличили клиренс, установили усиленные бамперы, внедорожную резину и прочные стекла.

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На автошоу в Чикаго презентовали новый Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition. Внедорожник посвятили 20-летию экстремальной версии Rubicon. Его выпустят лимитированной серией и будут продавать по цене от 69 585 до 112 878 долларов – это будет самый дорогой Wrangler всех времен. Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

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Внедорожник получил новые бамперы и решетку радиатора
Фото: Stellantis
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Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition узнается по особой решетке радиатора и стальным бамперам с дугами, а салон отделан красно-черной кожей. Внедорожник доступен только с топовыми двигателями – 6,4-литровым бензиновым 475-сильным V8 и гибридной установкой мощностью 375 л. с.

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Салон отделан красно-черной кожей
Фото: Stellantis

Как и все Jeep Wrangler Rubicon, юбилейная версия подготовлена к бездорожью. Его клиренс увеличен до 272 мм, установлены 35-дюймовые внедорожные шины BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 с функцией подкачки, усиленные пороги и прочные окна из Gorilla Glass.

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Пакет Level II добавляет лебедку и оптику
Фото: Stellantis

Кроме того, можно выбрать опционный пакет Level II с 37-дюймовой резиной, лебедкой, дополнительными фарами, а также усиленными амортизаторами и улучшенной защитой днища.

Ранее Фокус сообщал, что в производство поступил первый электромобиль Jeep. Кроссовер выпускают в Польше.