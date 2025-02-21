Позашляховий монстр: представлено найпотужніший і найнезвичніший Jeep Wrangler (відео)

Новий Jeep Wrangler Speedster — двомісний позашляховий пікап-спорткар. Він вирізняється брутальним дизайном і оснащений 575-сильним V8.

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Jeep Wrangler отримав найнезвичнішу модифікацію Speedster. Позашляховик перетворили на екстремальне спортивне багі і випускатимуть лімітованими партіями за ціною від 99 000 до 129 000 доларів. Про це повідомляється на сайті компанії SoFlo Customs.

Саме ця майстерня з Флориди виконала шалений тюнінг Jeep Wrangler. Тепер це позашляховий пікап-спорткар.

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Позашляхова легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler

За основу взяли заряджений Jeep Wrangler Rubicon 392, проте його 6,4-літровий V8 Hemi доопрацювали – переналаштували електронний блок управління та встановили новий вихлоп. Потужність зросла із 470 до 575 к. с.

Ззаду з'явилася 1,5-метрова вантажна платформа

Керованість Jeep Wrangler Speedster покращила спортивна підвіска, а величезні 40-дюймові шини Nitto для бездоріжжя і електронні диференціали дозволяють не боятися важкого бездоріжжя.

Салон оздобили червоно-чорною шкірою

До того ж, Jeep Wrangler полегшили, замінивши майже всі кузовні панелі. Агресивна передня частина і невеликі крила зробили авто схожим на ралійні позашляховики.

Позашляховик оснастили 575-сильним V8

Замість задніх сидінь тепер встановлено 1,5-метрову вантажну платформу. Дах авто знімається, а двері можна замінити дугами. Салон обшили червоно-чорною шкірою, а в якості опцій пропонують потужну аудіосистему і підніжки з електроприводом.

До речі, нещодавно показали фото електричного позашляховика, який стане альтернативою Jeep Wrangler.

Також Фокус розповідав про 800-сильний тюнінгований "Гелендваген".