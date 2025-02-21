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Авто

Электрокар Tesla Cybertruck превратили в оригинальный внедорожный автодом (фото, видео)

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Tesla Cybertruck переделали в автодом

Электропикап Tesla Cybertruck получил жилой модуль в кузов. Внутри есть кровать, раскладной диван, стол и небольшая кухня.

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В США впервые выполнили серьезный тюнинг Tesla Cybertruck. Электрический пикап превратили в оригинальный автодом. Об этом сообщается на сайте компании Phoenix.

Именно эта фирма, которая создает дома на колесах, выполнила тюнинг Tesla Cybertruck. Проект назвали CyberPhoenix и оценили переделку пикапа в 59 900 долларов (стоимость самого пикапа не включена). Это значительно дешевле, чем внедорожный автодом на базе Mercedes Sprinter.

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Крыша жилого модуля поднимается

Для электропикапа разработали компактный жилой модуль, который устанавливается в кузов. Его крыша поднимается с помощью электропривода, чтобы увеличить внутреннюю высоту.

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Модуль рассчитан на четырех человек: там нашлось место для двуспальной кровати и раскладного дивана. Кроме того, в CyberPhoenix установили стол и шкафы. Небольшая кухня дополнена газовой плитой, раковиной и холодильником.

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Внутри есть кухня и оборудовано четыре спальных места

Электрооборудование питается от дополнительной литиевой батареи емкостью 400 А∙ч и инвертора. К тому же, на крыше CyberPhoenix установлены солнечные панели.

Кстати, недавно создали бюджетный дом на колесах на базе компактной 3,4-метровой Mazda.

Также Фокус рассказывал о самом старом действующем автодоме в мире.