Електрокар Tesla Cybertruck перетворили на оригінальний позашляховий автодім (фото, відео)

Електропікап Tesla Cybertruck отримав житловий модуль у кузов. Усередині є ліжко, розкадний диван, стіл та невелика кухня.

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У США вперше виконали серйозний тюнінг Tesla Cybertruck. Електричний пікап перетворили на оригінальний автодім. Про це повідомляється на сайті компанії Phoenix.

Саме ця фірма, яка створює будинки на колесах, виконала тюнінг Tesla Cybertruck. Проєкт назвали CyberPhoenix і оцінили переробку пікапа в 59 900 доларів (вартість самого пікапа не включено). Це значно дешевше, ніж позашляховий автодім на базі Mercedes Sprinter.

Дах житлового модуля піднімається

Для електропікапа розробили компактний житловий модуль, який встановлюється в кузов. Його дах піднімається з допомогою електропривода, аби збільшити внутрішню висоту.

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Модуль розрахований на чотирьох осіб: там знайшлося місце для двоспального ліжка та розкладного дивана. Крім того, у CyberPhoenix встановили стіл та шафи. Невелика кухня доповнена газовою плитою, раковиною та холодильником.

Усередині є кухня та обладнано чотири спальні місця

Електрообладнання живиться від додаткової літієвої батареї ємністю 400 А∙год та інвертора. До того ж, на даху CyberPhoenix встановлено сонячні панелі.

До речі, нещодавно створили бюджетний дім на колесах на базі компактної 3,4-метрової Mazda.

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