Мініатюрну 3,4-метрову Mazda перетворили на затишний автодім (фото)

Компактний дім на колесах Mini Silverdream сягає всього 3,4 м завдовжки, проте всередині є розкладне ліжко, електроплита, раковина та холодильник.

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Німецький виробник будинків на колесах Wanner продемонстрував на виставці СМТ 2025 у Штутгарті свою нову модель Mini Silverdream. Автодім є одним із найкомпактніших на ринку. Про це повідомляє сайт Motor1.

Довжина Mini Silverdream становить всього 3,4 м

Дім на колесах Mini Silverdream створений на базі компактної вантажівки Mazda Scrum і сягає всього 3,4 м завдовжки, 1,5 завширшки та 2 м заввишки.

Попри невеликі розміри, усередині знайшлося місце для розкладних стола та двоспального ліжка. Дах Mini Silverdream можна підняти, аби не нагинатися всередині.

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Крім того, встановлено маленьку кухню з 15-літровим холодильником, раковиною та електроплитою. Також є автономний дизельний обігрівач, а для живлення електроприладів дім на колесах отримав інвертор, додаткову батарею на 500 А∙год та сонячні панелі на даху.

У салоні є ліжко, стіл та мініатюрна кухня

Автодім Mini Silverdream зберіг стандартний 660-кубовий турбомотор Mazda на 63 к. с. і здатен розвинути 88 км/год. На легкому бездоріжжі допоможе повний привід, який за потреби підключається.

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