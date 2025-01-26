Зроби сам: представлено бюджетний автодім за 3500 євро (відео)

Автодім WoodenWidget Slidavan сягає всього 3,25 м завдовжки та має розкладну конструкцію. Усередині є два спальні місця та мініатюрна кухня.

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Французька компанія WoodenWidget презентувала дешевий дім на колесах Slidavan. Його собівартість становить усього 3500 євро. Про незвичний проєкт розповіли у відео на Youtube-каналі фірми.

Автодім WoodenWidget Slidavan сягає всього 3,25 м завдовжки і важить лише 300 кг, а його вантажопідйомність становить 200 кг. Він вирізняється розкладною конструкцією – у нього піднімається дах, що збільшує висоту з 1,7 до 2,35 м.

Дім на колесах має розкладну конструкцію Фото: скриншот / YouTube

Інтер’єр WoodenWidget Slidavan вирізняється простотою і оздоблений листами ДСП. Усередині встановлені дві лави, які розкладаються у широке двоспальне ліжко.

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Також є розкладний стіл. Крім того, знайшлося місце для мініатюрної кухні з газовою плитою та раковиною. У салоні встановлені полиці та гачки для кріплення різноманітних речей.

У салоні встановили лави та стіл Фото: скриншот / YouTube Лави трансформуються у двоспальне ліжко Фото: скриншот / YouTube

Примітно, що компанія WoodenWidget не вироблятиме автодім Slidavan. Вона продаватиме за 60 євро його детальні креслення, аби дім на колесах можна було виготовити своїми силами. Розробники стверджують, що на це знадобиться приблизно 200 годин.

До речі, нещодавно у Франції презентували недорогий автодім-трансформер.

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