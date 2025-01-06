У Франції створили оригінальний і недорогий автодім-трансформер (фото, відео)

Beauer 2X — легкий розкладний причіп-автодім. У його салоні встановили розкладний диван, невелику кухню та навіть санвузол.

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Французький виробник причепів-кемперів Beauer презентував свою нову модель 2X. Дім на колесах надійшов у продаж за ціною від 28 990 євро. Відео з новою моделлю опублікували на Youtube-каналі компанії.

Автодім Beauer 2X — причіп-кемпер у вигляді труби із розсувною конструкцією. Трансформація відбувається з допомогою електроприводу за одну хвалину.

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Довжина будинку на колесах у розкладеному стані збільшується із 1,95 до 3,3 м, а площа становить 8 кв. м. Маса Beauer 2X складає 750 кг, тобто його може буксирувати фактично будь-який кросовер.

Кемпер легкий, тому його може буксирувати звичайний кросовер Фото: скриншот / YouTube

У салоні встановлено розкладні стіл та кутовий диван-ліжко, тобто вітальню можна швидко трансформувати у спальню. На невеликій кухні встановили індукційну плиту, раковину та холодильник об’ємом 90 л.

У салоні встановили кухню та розкладний стіл Фото: скриншот / YouTube Кутовий диван перетворюється на ліжко Фото: скриншот / YouTube

Мало того, всередині знайшлося місце для санвузла. Автодім Beauer 2X оснащений батареєю та баком на 19 літрів води, а за доплату можна встановити ще один бак. Також серед опцій є сонячні батареї на дах, умивальник, розкладний навіс та кріплення для перевезення велосипедів.

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