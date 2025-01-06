Во Франции создали оригинальный и недорогой автодом-трансформер (фото, видео)

Beauer 2X — легкий раскладной прицеп-автодом. В его салоне установили раскладной диван, небольшую кухню и даже санузел.

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Французский производитель прицепов-кемперов Beauer презентовал свою новую модель 2X. Дом на колесах поступил в продажу по цене от 28 990 евро. Видео с новой моделью опубликовали на Youtube-канале компании.

Автодом Beauer 2X — прицеп-кемпер в виде трубы с раздвижной конструкцией. Трансформация происходит с помощью электропривода за одну минуту.

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Длина дома на колесах в разложенном состоянии увеличивается с 1,95 до 3,3 м, а площадь составляет 8 кв. м. Масса Beauer 2X составляет 750 кг, то есть его может буксировать фактически любой кроссовер.

Кемпер легкий, поэтому его может буксировать обычный кроссовер Фото: скриншот / YouTube

В салоне установлены раскладные стол и угловой диван-кровать, то есть гостиную можно быстро трансформировать в спальню. На небольшой кухне установили индукционную плиту, раковину и холодильник объемом 90 л.

В салоне установили кухню и раскладной стол Фото: скриншот / YouTube Угловой диван превращается в кровать Фото: скриншот / YouTube

Мало того, внутри нашлось место для санузла. Автодом Beauer 2X оснащен батареей и баком на 19 литров воды, а за доплату можно установить еще один бак. Также среди опций есть солнечные батареи на крышу, умывальник, раскладной навес и крепления для перевозки велосипедов.

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