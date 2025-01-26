Сделай сам: представлен бюджетный автодом за 3500 евро (видео)

Автодом WoodenWidget Slidavan достигает всего 3,25 м в длину и имеет раскладную конструкцию. Внутри есть два спальных места и миниатюрная кухня.

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Французская компания WoodenWidget презентовала дешевый дом на колесах Slidavan. Его себестоимость составляет всего 3500 евро. О необычном проекте рассказали в видео на Youtube-канале фирмы.

Автодом WoodenWidget Slidavan достигает всего 3,25 м в длину и весит всего 300 кг, а его грузоподъемность составляет 200 кг. Он отличается раскладной конструкцией — у него поднимается крыша, что увеличивает высоту с 1,7 до 2,35 м.

Дом на колесах имеет раскладную конструкцию Фото: скриншот / YouTube

Интерьер WoodenWidget Slidavan отличается простотой и отделан листами ДСП. Внутри установлены две скамьи, которые раскладываются в широкую двуспальную кровать.

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Также есть раскладной стол. Кроме того, нашлось место для миниатюрной кухни с газовой плитой и раковиной. В салоне установлены полки и крючки для крепления разнообразных вещей.

В салоне установили скамейки и стол Фото: скриншот / YouTube Скамьи трансформируются в двуспальную кровать Фото: скриншот / YouTube

Примечательно, что компания WoodenWidget не будет производить автодом Slidavan. Она будет продавать за 60 евро его детальные чертежи, чтобы дом на колесах можно было изготовить своими силами. Разработчики утверждают, что на это понадобится примерно 200 часов.

Кстати, недавно во Франции презентовали недорогой автодом-трансформер.

Также Фокус писал о гибриде электровелосипеда и дома на колесах.