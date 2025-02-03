Новий електрокросовер Mazda стане "зеленою" альтернативою CX-5 (фото)

Концептуальний кросовер Mazda Arata перетвориться на серійне авто розміром із CX-5. Запас ходу електрокара перевищить 500 км.

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Mazda розширить свою лінійку електромобілів – до нової "шістки" приєднається компактний кросовер. Його презентують наприкінці нинішнього року, а в 2026 році електрокар вийде на ринок. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Новий електрокросовер Mazda буде серійною версією концепту Arata, який презентували на Пекінському автосалоні 2024 року разом із Mazda 6e.

Електрокросовер буде аналогом Mazda CX-5 Фото: Mazda

Кросовер Mazda Arata вирізняється стрімким гранчастим дизайном із довгим капотом та високою віконною лінією. У нього тоненькі світлодіодні фари, а оформлення передньої частини імітує традиційну решітку радіатора Mazda.

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Електромобіль Mazda збудують на тій же платформі, що й модель 6e (її розробили разом із Changan). Модель стане електричною альтернативою Mazda CX-5. Її виготовлятимуть в Китаї, але планується експорт у Європу.

Запас ходу авто перевищить 500 км Фото: Mazda

Очікується, що в Mazda 6e запозичать і силові установки. Це значить, що електрокросовер отримає версії потужністю 245 і 258 к. с. із батареями на 68,8 та 80 кВт∙год. Найбільш "дальнобійний" варіант зможе проїхати понад 500 км без підзарядки.

До речі, невдовзі дебютує і нова Mazda CX-5 третього покоління. Кросовер уже бачили під час тестів.

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