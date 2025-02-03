Новый электрокроссовер Mazda станет "зеленой" альтернативой CX-5 (фото)

Концептуальный кроссовер Mazda Arata превратится в серийное авто размером с CX-5. Запас хода электрокара превысит 500 км.

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Mazda расширит свою линейку электромобилей — к новой "шестерке" присоединится компактный кроссовер. Его презентуют в конце нынешнего года, а в 2026 году электрокар выйдет на рынок. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Новый электрокроссовер Mazda будет серийной версией концепта Arata, который презентовали на Пекинском автосалоне 2024 года вместе с Mazda 6e.

Электрокроссовер будет аналогом Mazda CX-5 Фото: Mazda

Кроссовер Mazda Arata отличается стремительным граненым дизайном с длинным капотом и высокой оконной линией. У него тоненькие светодиодные фары, а оформление передней части имитирует традиционную решетку радиатора Mazda.

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Электромобиль Mazda построят на той же платформе, что и модель 6e (ее разработали вместе с Changan). Модель станет электрической альтернативой Mazda CX-5. Ее будут производить в Китае, но планируется экспорт в Европу.

Запас хода авто превысит 500 км Фото: Mazda

Ожидается, что у Mazda 6e позаимствуют и силовые установки. Это значит, что электрокроссовер получит версии мощностью 245 и 258 л. с. с батареями на 68,8 и 80 кВт∙ч. Самый "дальнобойный" вариант сможет проехать более 500 км без подзарядки.

Кстати, вскоре дебютирует и новая Mazda CX-5 третьего поколения. Кроссовер уже видели во время тестов.

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