Новая Mazda CX-5 2026 засветилась во время испытаний (фото)

Новая Mazda CX-5 сохранит знакомый дизайн, однако подрастет в размерах. Кроссовер получит современные бензиновые двигатели и гибридные модификации.

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В США заметили новый кроссовер Mazda CX-5 третьего поколения. Авто проходит тесты в Калифорнии, а его выход на рынок запланирован на начало 2026 года. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Кроссовер несколько подрос в размерах Фото: Motor.es

Прототип Mazda CX-5 оклеили камуфляжной пленкой, однако отдельные детали дизайна все же можно заметить. Кроссовер сохранит знакомый стиль и силуэт с длинным капотом.

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Кроме того, можно заметить, что фирменная решетка радиатора Mazda станет меньше, а фары и фонари — тоньше и более вытянутыми. Также видно, что автомобиль несколько подрастет в размерах.

Пока подробности о кроссовере Mazda CX-5 2026 держатся в секрете. Известно, что модели сократят линейку и уменьшат количество комплектаций.

Mazda CX-5 сохраняет знакомый силуэт Фото: Motor.es

Новая Mazda CX-5 получит бензиновые двигатели следующего поколения Skyactiv-Z. Они соответствуют строгим экостандартам Евро-7, ведь дополнены "мягкой" гибридной установкой и имеют улучшенную термоэффективность.

К тому же, в линейке впервые появится гибрид Mazda CX-5. Кроме того, позже ожидается и плагин-гибридная модификация. Презентация модели должна состояться осенью.

Кстати, недавно в Европе дебютировала новая Mazda 6, которая стала электромобилем.

Также Фокус писал, что гибридом стал и новый Subaru Crosstrek.