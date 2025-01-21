Новая Mazda CX-5 2026 засветилась во время испытаний (фото)
Новая Mazda CX-5 сохранит знакомый дизайн, однако подрастет в размерах. Кроссовер получит современные бензиновые двигатели и гибридные модификации.
В США заметили новый кроссовер Mazda CX-5 третьего поколения. Авто проходит тесты в Калифорнии, а его выход на рынок запланирован на начало 2026 года. Об этом сообщает сайт Motor.es.
Прототип Mazda CX-5 оклеили камуфляжной пленкой, однако отдельные детали дизайна все же можно заметить. Кроссовер сохранит знакомый стиль и силуэт с длинным капотом.Важно
Кроме того, можно заметить, что фирменная решетка радиатора Mazda станет меньше, а фары и фонари — тоньше и более вытянутыми. Также видно, что автомобиль несколько подрастет в размерах.
Пока подробности о кроссовере Mazda CX-5 2026 держатся в секрете. Известно, что модели сократят линейку и уменьшат количество комплектаций.
Новая Mazda CX-5 получит бензиновые двигатели следующего поколения Skyactiv-Z. Они соответствуют строгим экостандартам Евро-7, ведь дополнены "мягкой" гибридной установкой и имеют улучшенную термоэффективность.
К тому же, в линейке впервые появится гибрид Mazda CX-5. Кроме того, позже ожидается и плагин-гибридная модификация. Презентация модели должна состояться осенью.
Кстати, недавно в Европе дебютировала новая Mazda 6, которая стала электромобилем.
Также Фокус писал, что гибридом стал и новый Subaru Crosstrek.